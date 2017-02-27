sergey_sryvkin написав:Завдання ХОРОШОЇ влади полягає в тому, щоб навчитись заробляти самостійно. Стільки, скільки потрібно, і бажано з запасом. А те що ви пишете, це позиція трутня.
Ну якщо Ви вірите в чудеса, що можна РАЗ і почати заробляти в рази більше то нам точно нема про що говорити. Я реаліст, тому очікую владу, яка знайде того, хто спочатку буде спонсорувати 80% бюджету, потім 75%, 70% ... і дасть Бог і через років 20 не треба вже буде спонсорувати нас, а ми самі станемо спонсорами. А влада не може бути хорошою якщо вона погіршує життя громадян.
Ой+ написав:Взагалі цікаво чи чиновники ще мають час та сили на якісь службові обов'язки понад всілякі власні оборудки? Шкода, що це більше турбує міжнародні структури ніж власне керівництво різних рівнів.
Вони ще мають час цілий день гратися на роботі у відеоігри, ви здивовані?.. Навіщо їм перейматись обов'язками, як тут кажуть, хтось та й заплатить, ЄС чи москалі...
Дюрі-бачі написав:Я реаліст, тому очікую владу, яка знайде того, хто спочатку буде спонсорувати 80% бюджету, потім 75%, 70% ... і дасть Бог і через років 20 не треба вже буде спонсорувати нас, а ми самі станемо спонсорами.
Я правильно понимаю, что ту, которая на востоке и севере и сама настолько хочет всё это сделать, что уже много лет тратится на это гораздо сильнее, чем западные "партёры"? Она может. Сотню лет назад продемонстрировала.
Це ви вірите в чудеса. Це ж було вже. Хто нас спонсорував 20 років тому, і чому ви досі не стали спонсором?..
Чомусь ЄС не шукає, хто їх буде спонсорувати. І 20 років тому не шукав. А вам завжди треба спонсорів.
Дюрі-бачі написав:А найбільше грошей від ЄС отримують Поляки...
Скільки можна...... Поляки отримують ІНВЕСТИЦІЇ... тобто КРЕДИТИ Поляки не отримують ДОТАЦІЇ...
Що дивного в тому , що гроші вкладаються в того , хто НАЙКРАЩЕ їх віддає?
У період з 2004 по 2026 рік Польща зробила внесок до європейського бюджету в розмірі близько 84 мільярдів євро, при цьому отримавши від ЄС понад 245 мільярдів євро інвестицій і дотацій на розвиток
(245 млрд-84 млрд)/(2026рік-2004рік)=7,3 млрд в рік отримувала Польща останні 22 роки... Ми за останні 3 роки отримали 150 млрд Ще потрібні якісь докази того що Поляки стали багатими не тому що їм ЄС все побудувало?
Україна отримала зброєю та і власне тільки в роки війни саме безповоротними механізмами. Ви ж самі щось цитуєте і якось не замічаєте слова дотаціями. А ще перед 2004 роком полякам списали купу боргів при вартості валюти зовсім не теперішній. Ну і зараз 125 млрд на 2021-27 рр. безповоротні дотації та 34 млрд позики https://tvojarabota.pl/ua/novosti/na-20 ... -yevro-765 це зовсім інший розклад.
budivelnik написав:Якщо Бізнес не дотаційний ( а приватний бізнес ВЕСЬ недотаційний)
Ахметов теж непогано доїв бюджет і т.д. Україна зараз попала з економічних перспектив в ідеальний шторм, коли негативні чинники множаться і посилюють ефект.
vitaxa2006 написав:Хлопців-випускників шкіл вже активно батьки вивозять за кордон, співвідношення народжуваність/смертність у нас зараз 1 до 4, до осені мають переглянути критичність підприємств, щоб вивільнити половину від заброньованих зараз (1,3 млн. станом на зараз). Уся економіка залишиться триматися на іноземних траншах та тих 1 млн. заброньованих, що залишаться.
Дочка школярка, то хлопців втричі менше як дівчат. В той же час вільних грошей в країні явно більше, але в окремих не дуже чисельних категоріях. Тільки на вкладах і переважно поточних за місяць +40 млрд., а 0,6% вкладників утримують більше половини всіх вкладів https://news.finance.ua/ua/skil-ky-hros ... vizhi-dani Добре, що ЄС таки готовий дати обіцяні 90 млрд, з них 60 млрд безумовних на війну, а 30 млрд то під умови різних реформ на бюджетну підтримку. Але і зараз тільки гривні з поточних та короткотермінових депо є щоб в моменті поглинути 20 млрд валюти по поточному курсу.