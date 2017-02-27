В Україні існує стійкий консенсус між громадянами , в тому , що всі проблеми України створені
На моє імхо збитки від кожної з груп
100 олігархами____________________5 млрд
450 депутатами ВР_________________10 млрд
1000 працівників Каб Міну_________15 млрд
10 000 судей прокурорів...._______20 млрд
Всього____________________________50 млрд
Але чому НІХТО не хоче повірити , що кожен з нас, просто отримавши і не сплативши з кожної 1000 грн податків - також є ПРОБЛЕМОЮ
і коли до війни , в нас на 20 млн працездатного населення, офіційно платили податки всього 12 млн , то може прикинете самі
8 млн * 8 000(мінімалка)*12 місяців* нехай 40%= 307 млрд грн ЗБИТКІВ нанесених маленькими українцями Державі.