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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12112121131211412115
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 06:09

  budivelnik написав:
  henrykwinto88 написав:Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
Мабуть...
Є дві цифри
___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія
Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200
Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320
Пенсіонери_____________11 000 000

Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів?
Крадуть їхні ж діти.....

Та яких 20 млн?
За даними держстату, до 2022 року в країні проживало близько 16–17 млн економічно активних осіб і 11–11,5 млн пенсіонерів https://www.pravda.com.ua/articles/2026/06/11/8038836/

Так, у 2021 р., за офіційною статистикою, кількість осіб, які не входили до складу робочої сили (економічно неактивних), віком 15 років і старше становила 14,4 млн осіб, з них у віці 15–70 років (працездатного віку) – 10,7 млн осіб (38,2 % населення працездатного віку). https://niss.gov.ua/doslidzhennya/sotsi ... ni-realiyi

Якщо хотіти внесків від 15-річних і 70-річних в реаліях України, то так можна кидати в них камінням, так як здебільшого їх нема. А ще і до 70 років 70% чоловіків просто не доживають і замість того щоб платити податки халявлять помираючи.
Зараз відповідно ситуація ще гірша. А підрахунки про 8 млн неплатників це щось в стилі 4 тис $ для вчителів чи нові перли про 460 тис/міс на передовій при
Для фінансування зарплат українським військовим та реалізації програми з їх підвищення в бюджеті бракує 270 млрд гривень
З них безпосередньо на саму анонсовану реформу потрібно 120 млрд. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/na-pidvishc ... putat.html

НМТ з математики не можна ніяк скасовувати, а кандидати в президенти та і в іншу владу мав би обов'язково перевірятися на достатній рівень знань з цього предмету.
Ой+
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