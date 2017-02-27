Так, у 2021 р., за офіційною статистикою, кількість осіб, які не входили до складу робочої сили (економічно неактивних), віком 15 років і старше становила 14,4 млн осіб, з них у віці 15–70 років (працездатного віку) – 10,7 млн осіб (38,2 % населення працездатного віку). https://niss.gov.ua/doslidzhennya/sotsi ... ni-realiyi
Якщо хотіти внесків від 15-річних і 70-річних в реаліях України, то так можна кидати в них камінням, так як здебільшого їх нема. А ще і до 70 років 70% чоловіків просто не доживають і замість того щоб платити податки халявлять помираючи. Зараз відповідно ситуація ще гірша. А підрахунки про 8 млн неплатників це щось в стилі 4 тис $ для вчителів чи нові перли про 460 тис/міс на передовій при