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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:42

  maniachello написав:
  Investor_K написав:А чому старий говорить лише правду?

боится

Кого? Чого?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 04:44

Друзі, не бійтеся хвалити старого
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12107
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 269270271272
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