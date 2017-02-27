я щось не зрозумів
а в чому унікальність України в демографічному плані в порівнянні з країнами Східної Європи?
Те саме що й там
1,5 особи працездатного віку на 1 пенсіонера
Друге питання що офіційно працює 1 особа....
Тепер про інше..
В мене в магазині 2000 квт*год споживання
Якщо зменшити з 15 грн до 10 грн - то це виграш для Бізнесу в 10 000 грн...
У моїх працівників споживання дома 300-400 квт на кожну СІМЮ ( в якій по факту має бути два працюючих)
Тобто мені потрібно компенсувати мінімум по 1500 грн.. з яких Держава отримає в пенсійний ДОДАТКОВО 120 грн...
То працівник отримає хай +1000( вистарчить на 160квт при рості з 4,32 до 10) на руки , пенсіонер отримає +120 на руки , Держава отримає + 100 на кожного працівника..
Про таксі я взагалі мовчу, там співвідношення ще краще для працівника.