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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12122121231212412125
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:39

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Якщо електрика дорога для підприємства і дешева для населення-то це програш в податках

Це хороша модель для країни де мало пенсіонерів/інвалідів і багато працівників, а не для України.
я щось не зрозумів
а в чому унікальність України в демографічному плані в порівнянні з країнами Східної Європи?
Те саме що й там
1,5 особи працездатного віку на 1 пенсіонера
Друге питання що офіційно працює 1 особа....
Тепер про інше..
В мене в магазині 2000 квт*год споживання
Якщо зменшити з 15 грн до 10 грн - то це виграш для Бізнесу в 10 000 грн...
У моїх працівників споживання дома 300-400 квт на кожну СІМЮ ( в якій по факту має бути два працюючих)
Тобто мені потрібно компенсувати мінімум по 1500 грн.. з яких Держава отримає в пенсійний ДОДАТКОВО 120 грн...
То працівник отримає хай +1000( вистарчить на 160квт при рості з 4,32 до 10) на руки , пенсіонер отримає +120 на руки , Держава отримає + 100 на кожного працівника..
Про таксі я взагалі мовчу, там співвідношення ще краще для працівника.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:45

  budivelnik написав:
  tester3373 написав:
  budivelnik написав:мені все одно 8 там мільйонів чи 6 млн чи 4 млн....
це вже прогрес :mrgreen:
А в чому прогрес


в тому, що тобі нарешті дійшло, що твої цифри фантасмагоричні
tester3373
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:53

  tester3373 написав:
  budivelnik написав:
  tester3373 написав:це вже прогрес :mrgreen:
А в чому прогрес
в тому, що тобі нарешті дійшло, що твої цифри фантасмагоричні
Так в тебе ж вийшли такі самі?
в мене 8 млн , ти здурі нарахував 7,5 ?
в чому фантасмагорія
в тому що ти не в стані зрозуміти навіть тобою написане?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:28

  budivelnik написав:
  tester3373 написав:
  budivelnik написав:А в чому прогрес
в тому, що тобі нарешті дійшло, що твої цифри фантасмагоричні
Так в тебе ж вийшли такі самі?
в мене 8 млн , ти здурі нарахував 7,5 ?
в чому фантасмагорія
в тому що ти не в стані зрозуміти навіть тобою написане?


вони фантасмагоричні в тому що немає в нас стільки робітників хто працюють і не платять податки. а твої хотєлкі всіх загнати за станок от "мала до вєліка" - не в той час і не в тій країні ти народився. в інший час ти б розгулявся. а так тільки слюною брижщеш.
tester3373
 
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