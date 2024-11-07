Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства анонсувала запуск підготовки проєкту будівництва Канівської ГАЕС.
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Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС — деталі
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Додано: Чет 25 чер, 2026 20:01
Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської...
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Дивися повний текст
Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС — деталі
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