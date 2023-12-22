Добавлено: Чт 09 июл, 2026 23:13

moveton писал(а): А зачем так сложно-то? А зачем так сложно-то?

Давайте без чарівних паличок...1 Треба зробити ХОЧ ЩОСЬ в цьому напрямку.Поки не зроблений маленький перший крок, то спроба переступити через прірву чревата тим що або штани порвем, або в прірву впадем.2 Покроково це наступнеа - треба зробити щоб платили ВСІ однаковий відсоток (хоча б , бо зараз три різних варіанти з різними відсотками) які це мають бути відсотки -мені по барабанупісля того як пройшли перший крок(платять всі і на однакових умовах), переходимо до наступногоб - зменшуємо ПЕРЕРОЗПОДІЛ через Державний Бюджет(навіщо забирати у всіх однаково щоб потім віддати бідним те що в них перед цим забрали ?), тобто модернізуємо по принципу Європиє мінімум неоподаткований(для всіх)є різні варіанти ( ріст відсотків разом з ростом прибутку, падіння відсотків разом з ростом прибутку, однакові відсотки на весь прибуток)Далі зменшуємо вплив Держави шляхом ПЕРЕБИРАННЯ на себе тих обовязків які зараз лежать на Державі(децентралізація)і от так маленькими кроками , років за 30 (якщо почнемо вчора) дивишся і доберемся до сьогоднішнього рівня життя в Польщі... бо рівень життя це не Закони, це свідомість тих хто ці закони буде або виконувати або порушувати.ПСдля мене найкраще це переведення на комерцію все і вся... це ПРИШВИДШИТЬ розвиток України і в мене зявиться надія що ВНУКАМ ПОВЕЗЕ, але надія буде реалізована тільки в тому випадку якщо ДІТИ попрацюють.ППСТе що я розповідаю(агітую) чимось нагадує Комуністичну ідею..От тільки я свій комунізм пропоную будувати не через загальну бідність і примус , а через загальну відповідальність за свої рішення (індивідуальну загальну відповідальність) і за те що КОЖЕН повинен відповідати максимально за свої рішення і чим далі від нього центр прийняття рішення тим меншу відповідальність за ті рішення людина несе.