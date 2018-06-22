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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:50
Stringer,вчера повторно отправляли смс клиентам, которым оправляли в начале месяца, но они не воспользовались предложением. Если воспользуетесь предложением с смс, кешбек будет начислен, согласно условиям.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Закономерность. Банк обзванивает клиентов по пятницам.
Ув. представитель,
а можно вашему кол центру оставить примечание?
"Клиент хочет депозитку в Харькове. Потратил на это кучу времени. Продать любой другой продукт не получится"
Кстати, скоро уже будет 3 мес, как данные отправлены
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4336330#p4336330
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
З 25.06 по Ізі-карті при розрахунку на Ізі-пей кеш-беку вже не буде. офігенний хід
по решті операцій підняли з 0,6 до 1%
Типа карта заточена під Ізі. пляка консультує
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:17
Посилання на джерело?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:05
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:26
Добрый день, Alpha1251!
Приносим свои извинения. Передала, чтобы Вам не звонили с предложением оформить продукты банка.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:57
кешбек за депозит 5%
Если кому интересно и не бздо,то рассказываю как это работает
В ИБ нужно открыть депо "Шаг навстречу стандарт++++(367)" и обязательно с карточного счёта. Только в этом случае всё работает.
На пятый рабочий день приходит смс, что начислен кешбек-бонус в размере 10000000 грн
Сумма кешбека чётко равняется 5% от суммы депозита минус налог.
На следующий рабочий день этот бонус уже в деньгах поступит на карту, с которой размещался депозит.
Тут же можно снимать деньгу или отправить сэп, который улетает без проблем
P.S. По итогу получается депо на год под 18,6% (13,6% - ставка и 5% - кешбек).
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Додано: Суб 23 чер, 2018 17:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
у вас сталеві кульки!
скільки ви камазів завезли сюди?
+50грн !
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Додано: Суб 23 чер, 2018 17:37
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