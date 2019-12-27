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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3647364836493650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:32

  postal-crazy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Протестовано аХцію
http://lx4.me/c/FCtDnKyY
1. Замовляєте карту.
2. Отримуєте карту.
4. Активуєте на теплій лінії й отримуєте ПІН.
3. Після проведення по рахунку платьожика від 100 грн на карту капає автоматом
40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО).
Усе працює. :)

40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО). - Після утримання податків, бо обіцяли 50 і 100 грн. відповідно :!:

Виправив невірне цитування.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:36

Эти сообщения со ссылками уже надоели почти так же, как тот спам о финансовой пирамиде во всех ветках...
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 01:21

  Квесторе_поверніться написав:
  postal-crazy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Протестовано аХцію
http://lx4.me/c/FCtDnKyY
1. Замовляєте карту.
2. Отримуєте карту.
4. Активуєте на теплій лінії й отримуєте ПІН.
3. Після проведення по рахунку платьожика від 100 грн на карту капає автоматом
40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО).
Усе працює. :)

40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО). - Після утримання податків, бо обіцяли 50 і 100 грн. відповідно :!:

Виправив невірне цитування.


А для дебетки есть такое?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alexey_k9 написав:А для дебетки есть такое?

Да, для дебетки тоже есть.
Только заказать карту нужно по ссылке http://lx4.me/c/k5qqaGbY, потому что http://lx4.me/c/k5qqaGbY - это проверенная ссылка, и если карту заказать по ссылке http://lx4.me/c/k5qqaGbY, то Вы получите 40,25 грн, поэтому я указал ссылку http://lx4.me/c/k5qqaGbY в этом сообщении несколько раз, чтобы Вы точно использовали ссылку http://lx4.me/c/k5qqaGbY, а не какую-нибудь другую. А еще хорошо бы, чтобы Вы ответили на это сообщение с цитатой, тогда ссылку http://lx4.me/c/k5qqaGbY будет еще легче найти в этой большой теме, замусоренной ссылками, отличными от http://lx4.me/c/k5qqaGbY. Только не меняйте ссылку http://lx4.me/c/k5qqaGbY в цитате на другую, а то кто-то может по ошибке воспользоваться той другой ссылкой, а не правильной http://lx4.me/c/k5qqaGbY.

PS. Перебор, конечно, но некоторые достаточно навязчиво предлагают тут свои реферальные ссылки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alexey_k9 написав:А для дебетки есть такое?

?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:тот спам о финансовой пирамиде во всех ветках...

Це ті шо срібло золото продають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, а кешбек по Коко выплачивается по дате совершения операции или по дате списания? Есть шанс получить декабрьский кешбек если расплатиться сегодня?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:17

  ingtrans написав:
  Alexey_k9 написав:А для дебетки есть такое?

Да, для дебетки тоже есть.
Только заказать карту нужно по ссылке http://lx4.me/c/k5qqaGbY, потому что http://lx4.me/c/k5qqaGbY - это проверенная ссылка, и если карту заказать по ссылке http://lx4.me/c/k5qqaGbY, то Вы получите 40,25 грн, поэтому я указал ссылку http://lx4.me/c/k5qqaGbY в этом сообщении несколько раз, чтобы Вы точно использовали ссылку http://lx4.me/c/k5qqaGbY, а не какую-нибудь другую. А еще хорошо бы, чтобы Вы ответили на это сообщение с цитатой, тогда ссылку http://lx4.me/c/k5qqaGbY будет еще легче найти в этой большой теме, замусоренной ссылками, отличными от http://lx4.me/c/k5qqaGbY. Только не меняйте ссылку http://lx4.me/c/k5qqaGbY в цитате на другую, а то кто-то может по ошибке воспользоваться той другой ссылкой, а не правильной http://lx4.me/c/k5qqaGbY.

PS. Перебор, конечно, но некоторые достаточно навязчиво предлагают тут свои реферальные ссылки.

А де :) ?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ребята, вы реально перегибаете "палку". Пожалуйста, поднимайте тему по существу.
MASolomko
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