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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 14:22
Valeriy237 написав: unicdima написав:
При снижении кэшбека до нуля привлекательность карт банка близка к нулю.
Думай-те
Он же сказал только про дебетные карты, по кредитным все нормально, так о чем думать...
Кредитные тогда ток с грейсом от 120дн
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Додано: Вів 21 гру, 2021 07:53
Новых акционных депозитов здесь не предвидится, вроде тех, что были до октября?
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:04
Tegularius написав:
Новых акционных депозитов здесь не предвидится, вроде тех, что были до октября?
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.
Поднимут когда начнется вынос.
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