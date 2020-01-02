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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5041504250435044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:22

  Valeriy237 написав:
  unicdima написав:При снижении кэшбека до нуля привлекательность карт банка близка к нулю.
Думай-те


Он же сказал только про дебетные карты, по кредитным все нормально, так о чем думать...

Кредитные тогда ток с грейсом от 120дн :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:53

Новых акционных депозитов здесь не предвидится, вроде тех, что были до октября?
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:04

  Tegularius написав:Новых акционных депозитов здесь не предвидится, вроде тех, что были до октября?
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.

Поднимут когда начнется вынос.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:10

Додаткова категорія кешбеку до новорічних свят

У рамках програми лояльності «Кльована вигода» Forward Bank дарує до новорічних свят додаткову категорію кешбеку «Техніка та обладнання». Отримати 5% за розрахунки кредитною КОКО КАРД можна з 22.12.2021- 31.12.2021 р. включно!
Умови підключення:
а) для існуючих клієнтів святкова додаткова категорія надається за умови, якщо клієнт є учасником програми лояльності «Кльована вигода» та раніше обрав основні категорії кешбеку, що були запропоновані на грудень 2021 р. у Forward Online. Додаткова категорія «Техніка та обладнання» підключається автоматично (без участі клієнта).
б) новим клієнтам спочатку необхідно самостійно обрати основні категорії з 6–ти запропонованих на грудень 2021 р. у Forward Online, після чого додаткова категорія «Техніка та обладнання» підключиться протягом 10 хвилин з моменту вибору основних категорій.
Кешбек 5% нараховується лише на покупки, що здійснені за рахунок кредитних коштів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:45

  greenozon написав:Додаткова категорія кешбеку до новорічних свят

У рамках програми лояльності «Кльована вигода» Forward Bank дарує до новорічних свят додаткову категорію кешбеку «Техніка та обладнання». Отримати 5% за розрахунки кредитною КОКО КАРД можна з 22.12.2021- 31.12.2021 р. включно!
Умови підключення:
а) для існуючих клієнтів святкова додаткова категорія надається за умови, якщо клієнт є учасником програми лояльності «Кльована вигода» та раніше обрав основні категорії кешбеку, що були запропоновані на грудень 2021 р. у Forward Online. Додаткова категорія «Техніка та обладнання» підключається автоматично (без участі клієнта).
б) новим клієнтам спочатку необхідно самостійно обрати основні категорії з 6–ти запропонованих на грудень 2021 р. у Forward Online, після чого додаткова категорія «Техніка та обладнання» підключиться протягом 10 хвилин з моменту вибору основних категорій.
Кешбек 5% нараховується лише на покупки, що здійснені за рахунок кредитних коштів.

Откуда данные? На сайте есть новость про Акція «Календар кешбек новорічний» - где есть все то что вы написали, но только она не касается кльованной выгоды а я так понимаю касается тех кредитных карт где есть календарь кэшбека. Более того в правилах четко указано что не принимают участие в акции "- Кредитні карткові договори, відкриті в рамках продукту «КОКО КАРД»". Отсюда вопрос - то что вы написали какая-то еще акция? Если да - то дайте ссылку на источник
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Откуда данные?

Ну вот же на сайте информация.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:53

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Откуда данные?

Ну вот же на сайте информация.

Спасибо. Значит в новостях. А я в акциях смотрю - а там как в Бриллиантовой руке: "Халатик такой же, но с перламутровыми пуговицами". ;)
Пока в приложении доп категории не видно, но видимо завтра появится если срок акции 22-31.12.2021

ЗЫ. Вот не выеживался бы скунс - делал бы нормальные ставки кишмыша каждый месяц, хотя бы только по кредиткам, и не пылилась бы карта с лета на полке :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:но видимо завтра появится

А чего они появятся, если написано
Додаткова категорія «Техніка та обладнання» підключається автоматично (без участі клієнта).
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:32

  ВIВ написав:
  Flamingo написав:но видимо завтра появится

А чего они появятся, если написано
Додаткова категорія «Техніка та обладнання» підключається автоматично (без участі клієнта).
да подключается -
Ну вот сам факт подключения должен был как то проявится, не? Кроме существующих в меню активных трех должна была появится четвертая категория. И она после полуночи действительно появилась. Так что все ок.
Flamingo
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