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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09
хуторянка написав: darmet написав: Tegularius написав:
Новых акционных депозитов здесь не предвидится, вроде тех, что были до октября?
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.
Поднимут когда начнется вынос.
тогда до лета
Когда это летом ставки повышались? Мечтатели...
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:32
Алкашка в розетке прошла как маркетплейс, а не виномаркет
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andreyiskra
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:01
andreyiskra написав:
Алкашка в розетке прошла как маркетплейс, а не виномаркет
При оплаті на місці - маркетплейси, при онлайн оплаті - алкашка.
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Сер 22 гру, 2021 11:24
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