- Плата за обслуговування рахунку Тариф не встановлено - Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку 1 000,00 Грн - 8,5% - Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50,00 Грн
ingtrans написав:+++ Данные у меня вот такие: Операция...Блок...Курс...Проводка...Курс...Курс списания 4/8/2021...26,92..27,05..6/8/2021...26,95..27,05 5/8/2021...26,94..27,05..9/8/2021...26,90..26,95 9/8/2021...26,88..26,90..11/8/2021..26,95..26,95 13/8/2021..26,76..26,85..16/8/2021..26,85..26,85
сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35 за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим
ingtrans написав:+++ Данные у меня вот такие: Операция...Блок...Курс...Проводка...Курс...Курс списания 4/8/2021...26,92..27,05..6/8/2021...26,95..27,05 5/8/2021...26,94..27,05..9/8/2021...26,90..26,95 9/8/2021...26,88..26,90..11/8/2021..26,95..26,95 13/8/2021..26,76..26,85..16/8/2021..26,85..26,85
сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35 за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим
А, кстати, МПС у Вас какая? У меня данные по кредитной Visa.
ingtrans написав:+++ Данные у меня вот такие: Операция...Блок...Курс...Проводка...Курс...Курс списания 4/8/2021...26,92..27,05..6/8/2021...26,95..27,05 5/8/2021...26,94..27,05..9/8/2021...26,90..26,95 9/8/2021...26,88..26,90..11/8/2021..26,95..26,95 13/8/2021..26,76..26,85..16/8/2021..26,85..26,85
сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35 за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим
А, кстати, МПС у Вас какая? У меня данные по кредитной Visa.
cohan написав:сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35 за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим
А, кстати, МПС у Вас какая? У меня данные по кредитной Visa.
мастер
Значит этой какие-то особенности расчета картами MasterCard. При расчетах Visa таких блокировок завышенному курсу типа +1% сверху нет. Сразу идет блокировка по текущему курсу Visa, а потом списание по курсу банка на дату того самого "зг.звіту від".
У Форварда норматив адекватности регулятивного капитала Н2 оставляет желать лучшего, поскольку он сам признал, что на 16 сентября 2021 года этот норматив составляет у него 10,72%, тогда как требуется не менее 10%.