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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:41
cohan написав:
красиво
ставится, но не работает
Режим розробника має бути деактивовано, щоб запускався додаток.
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Son of Sun
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Додано: Сер 07 лип, 2021 16:29
Очень мало в Киеве ваших банкоматов, а с привата или ощада комиссия бешеная. в остальном хороший банк
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Мария Касьян
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:00
Мария Касьян написав:
Очень мало в Киеве ваших банкоматов, а с привата или ощада комиссия бешеная. в остальном хороший банк
прислали рассылку - с 1 июля 2021 в банкоматах Ощада без комиссии
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cohan
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Додано: Суб 10 лип, 2021 09:08
cohan
О! Это хорошо, значит движутся в правильном направлении.
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Мария Касьян
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Суб 10 лип, 2021 07:14
cohan
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