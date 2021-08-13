не пидводили по 300 грн в год брать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 20:30
Додано: Чет 05 сер, 2021 21:40
Додано: Вів 10 сер, 2021 08:46
якась акція по бонусах
Цілимо у десятку зі спеціальною пропозицією по Піреус Банку🎯
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В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозит закінчився більше 30 днів до дати подання заявки.
Додано: Вів 10 сер, 2021 09:54
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:18
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:41
Re: Піреус Банк МКБ
У всіх мобільний додаток працює нормально? У мене чомусь не завантажується(
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:41
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