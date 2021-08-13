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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
60
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:30

  Tala написав:Розміщую депозит в цьому банку вже третій рік поспіль, жодного разу не підводили.


не пидводили по 300 грн в год брать? :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:23

Mirax мені здається що зараз валюта не дуже усім банкам потрібна
xolodok
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:24

greenozon отож :D
xolodok
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:25

Tala мені теж подобаєтья. зараз ше якась акція 10 відотків у гривні :)
xolodok
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:40

  xolodok написав:Tala мені теж подобаєтья. зараз ше якась акція 10 відотків у гривні :)


а 12 вам сподобається ще бильше! :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 08:46

якась акція по бонусах

Зображення


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В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозит закінчився більше 30 днів до дати подання заявки.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:54

Re: Піреус Банк МКБ

  greenozon написав:якась акція по бонусах

Я так понимаю, шо это ПредПравления решил заработать на бонусах от МинФина :lol: :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:18

  greenozon написав:
▶ З 09.08. по 25.08. даруємо 200 грн. додатково до бонусу для вкладів на 10 міс.


Где-то 11.7 годовых с минимальной суммы до налогов.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:41

Re: Піреус Банк МКБ

У всіх мобільний додаток працює нормально? У мене чомусь не завантажується(
Tala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:41

  Tala написав:У всіх мобільний додаток працює нормально? У мене чомусь не завантажується(


не загружается или не зпускается? на нем Рут нельзя и нельзя режим разработчика
cohan
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