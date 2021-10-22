Піреус Банк МКБ

Это за что дарят?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:37
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:58
Осінь вже нагадує про себе дощами, а ми нагадуємо про розіграш 20 000 грн по банку Піреус 😊 До 30.09 надсилайте підтвердження відкритого вкладу та вигравайте грошові подарунки! Правила участі читаємо тут.
А щоб ця осінь була по-справжньому затишною🍂, загортаємось у теплий картатий плед та насолоджуємось ще одним сюрпризом по банку Піреус!
▶ З 16.09 по 30.09 даруємо 200 грн. додатково до бонусу за промокодом:
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◽ Вкажіть промокод KA10QOZ у новій заявці по банку Піреус до 30.09
◽ Відкрийте строковий депозит у відділенні банку
◽ Оформіть підтвердження депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому
він був відкритий (доки діє заявка)
◽ Отримайте бонус та +200 грн додатково протягом 32 днів
Додано: Суб 23 жов, 2021 15:59
Важлива інформація для держателів кредитних карток
Шановні клієнти,
Задля убезпечення вас від зайвих витрат, Піреус Банк встановлює 0-й ліміт на перекази з кредитної картки на інші картки, починаючи з 25 жовтня 2021 року.
У разі необхідності, ви можете змінити ліміт, зателефонувавши до контакт-центру банку: 0 800 30 888 0.
Це пов’язано з тим, що деякі торговельні та сервісні організації проводять оплату за товари і послуги не як торгові операції, а як операції переказу з картку на картку (р2р).
Внаслідок чого, клієнт сплачує зайву комісію, а у разі розрахунку кредитними картками - списується комісія 5% + 15 грн.
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