Банк Таврика - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 29 чер, 2017 10:52
Вывод денег из банка.
Додано: П'ят 30 чер, 2017 18:35
Банк «Таврика» перед банкротством раздал кредитов на четыре миллиарда гривен
30 июня 2017 | 19:12 0 223
Банк «Таврика» выдавал кредиты связанным с собой фирмам, а взамен брал картины с завышенной стоимостью и акции Киевского ювелирного завода по цене целого бизнеса. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Банк выдал кредиты связанным с собой лицам. В качестве обеспечения по таким кредитам выступали картины, стоимость которых по бухгалтерским бумагам во много раз превышала реальную. Картины для кредитов оценили сначала в 5,4 млрд гривен, а через год — в 9 млрд гривен. Они были обеспечением кредитов, полученных связанными с банком лицами на общую сумму 4,3 млрд гривен. Забавно, что государственная экспертиза эти картины оценила на 16,3 млн гривен. В результате банк получил сумму в 263 раза меньшую, чем выдал по кредитам.
Еще одна схема, по которой из банка выводили деньги, это проведение замены залога по уже имеющимся кредитам. Так, выводили объекты недвижимости, а взамен передавали пакет акций Киевского ювелирного завода. При этом стоимость самих акций не определяли, а чтобы завысить стоимость залога провели оценку Киевского ювелирного завода как бизнеса в целом. Заемщиками выступили 14 связанных с банком компаний, которые передали в обеспечение кредитов недвижимость стоимостью 1,19 млрд гривен, а потом заменили на пакет акций ЧАО «КЮЗ», которые также оценили в 1,19 млрд гривен, что в пять раз больше, чем реальная стоимость акций.
В течение 2012 — 2013 годов эти 14 фирм массово сменили свои регистрационные адреса на город Васильков, ул. Шевченка, 15. После чего все эти 14 компаний огласили себя банкротами. Во всех случаях применяли упрощенную процедуру банкротства, которая применяется при отсутствии должника по адресу регистрации. Также интересно, что процессом ликвидации занималась одна и та же судья — Л. Мальована, что очень странно, учитывая автоматическое распределение дел в суде.
По заявлению уполномоченного лица Фонда на ликвидацию «Таврики» по поводу искусственного банкротства ювелирного завода открыли уголовное производство, которое со временем закрыли. Но такое решение следователя уполномоченное лицо Фонда оспорило в Шевченковском районном суде и в 2017 году его решением суда отменили и обязали правоохранительные органы восстановить расследование.
Додано: Суб 09 вер, 2017 13:15
Осталось примерно полгода до истечения пятилетнего срока ликвидации. Я так понимаю, продлевать свыше 5 лет нет никаких законных оснований?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 05 гру, 2017 16:05
Панове, подскажите пожалуйста мобильные номера телефона банка Таврика в киеве.
Додано: Суб 23 гру, 2017 16:02
Куда-то подевались все активисты. Никто уже не обещает судебных побед, посадку Цюпко, выплаты вплоть до 7 очереди, триллион долларов и Межпланетный шахматный конгресс. А чо?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:14
Re: Банк Таврика - БАНКРОТ
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:03
Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «БАНК «ТАВРИКА».
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