Банк Таврика - БАНКРОТ

Додано: П'ят 30 чер, 2017 18:35

Банк «Таврика» перед банкротством раздал кредитов на четыре миллиарда гривен30 июня 2017 | 19:12 0 223Банк «Таврика» выдавал кредиты связанным с собой фирмам, а взамен брал картины с завышенной стоимостью и акции Киевского ювелирного завода по цене целого бизнеса. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.Банк выдал кредиты связанным с собой лицам. В качестве обеспечения по таким кредитам выступали картины, стоимость которых по бухгалтерским бумагам во много раз превышала реальную. Картины для кредитов оценили сначала в 5,4 млрд гривен, а через год — в 9 млрд гривен. Они были обеспечением кредитов, полученных связанными с банком лицами на общую сумму 4,3 млрд гривен. Забавно, что государственная экспертиза эти картины оценила на 16,3 млн гривен. В результате банк получил сумму в 263 раза меньшую, чем выдал по кредитам.Еще одна схема, по которой из банка выводили деньги, это проведение замены залога по уже имеющимся кредитам. Так, выводили объекты недвижимости, а взамен передавали пакет акций Киевского ювелирного завода. При этом стоимость самих акций не определяли, а чтобы завысить стоимость залога провели оценку Киевского ювелирного завода как бизнеса в целом. Заемщиками выступили 14 связанных с банком компаний, которые передали в обеспечение кредитов недвижимость стоимостью 1,19 млрд гривен, а потом заменили на пакет акций ЧАО «КЮЗ», которые также оценили в 1,19 млрд гривен, что в пять раз больше, чем реальная стоимость акций.В течение 2012 — 2013 годов эти 14 фирм массово сменили свои регистрационные адреса на город Васильков, ул. Шевченка, 15. После чего все эти 14 компаний огласили себя банкротами. Во всех случаях применяли упрощенную процедуру банкротства, которая применяется при отсутствии должника по адресу регистрации. Также интересно, что процессом ликвидации занималась одна и та же судья — Л. Мальована, что очень странно, учитывая автоматическое распределение дел в суде.По заявлению уполномоченного лица Фонда на ликвидацию «Таврики» по поводу искусственного банкротства ювелирного завода открыли уголовное производство, которое со временем закрыли. Но такое решение следователя уполномоченное лицо Фонда оспорило в Шевченковском районном суде и в 2017 году его решением суда отменили и обязали правоохранительные органы восстановить расследование.