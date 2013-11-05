Банк Таврика - БАНКРОТ

Зважаючи на це, прийом клієнтів АТ «БАНК «ТАВРИКА» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено.
Всем спасибо за доверие))
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:26
finita la commedia
складено ліквідаційний баланс та подано документи для проведення державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
Зважаючи на це, прийом клієнтів АТ «БАНК «ТАВРИКА» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено.
Всем спасибо за доверие))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:51
Да, таврика славно нагрелась на стариках, как и сберкасса СССР в своё время.
Последние полгода-год перед кончиной всех стариков и не только таврика уговаривала вместо обычных депо открывать деп сертификаты на предъявителя, которые не гарантировались Фондом. Народу попало - уйма, в то время писали что где-то в районе 600 млн. грн. А все начальники отделений уволились по собственному в течение 3-х дней после отзыва лицензии, оставив отделения на своих замов. В общем невооружённым взглядом видно, что дело там было не чисто.
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