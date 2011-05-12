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ARX (AXA Страхування)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Вів 22 сер, 2023 15:31
fov Вітаємо! У випадку, якщо виявиться, що винний водій не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, тобто не укладав договору зі страховою, або не поновлював такий договір після його закінчення, або має пільгу - то відшкодування за такого водія виплачує МТСБУ (Моторно-транспортне страхове бюро України). З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
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Додано: Вів 22 сер, 2023 15:31
fov Вітаємо! У випадку, якщо виявиться, що винний водій не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, тобто не укладав договору зі страховою, або не поновлював такий договір після його закінчення, або має пільгу - то відшкодування за такого водія виплачує МТСБУ (Моторно-транспортне страхове бюро України). З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
-
arx
-
- Представник компанії
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 24.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
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