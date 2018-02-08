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Отзывы о агентствах
недвижимости и риелторах

Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:24

Рекомендую всім не мати справ з "Благовєстом".
Ще ті халтурщики!
Беруть 5% комісійних і нічого не хочуть робити!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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