Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах

Рекомендую всім не мати справ з "Благовєстом".
Ще ті халтурщики!
Беруть 5% комісійних і нічого не хочуть робити!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:24
Рекомендую всім не мати справ з "Благовєстом".
Ще ті халтурщики!
Беруть 5% комісійних і нічого не хочуть робити!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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