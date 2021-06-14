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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 387388389390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 06:01

Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:18

  Dimaa написав:Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції


получается, 1% экономии практически + 0,4% Ще
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:28

  cohan написав:
  Dimaa написав:Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції


получается, 1% экономии практически + 0,4% Ще


Ну і 15% по акції самокати Bolt + Visa :D
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:07

Глючить дико "кращий у своєму класі р2р": слати на моно - збій, тягнути моно - сума заблокувалася, але до моно не дійшла (з неясними перспективами розблокування, бо одна підтримка гірша за іншу).

P.S. справа не у моно, бо з Акорда нормально стягнулося.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:12

  cohan написав:
  Dimaa написав:Аваль на райфкартці зняв рівно стільки за Bolt, як і в квитанції

получается, 1% экономии практически + 0,4% Ще

выбачаюсь, що втручаюся, але процесінг самокатів болт іде через українську фонду, тобто без ДСС. Таксі крайній раз (а це ще було до сезону самокатів) йшло через офшори.
Ну і в цьому місяці 5% кешбека на самокати дає скунс (знайдіть тільки візу).
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:28

Если Альфой тянуть с Тодо, комиссии Тодо не будет?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 23:02

  freelanc написав:Если Альфой тянуть с Тодо, комиссии Тодо не будет?

Не будет
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:15

  kreuz написав:
  kreuz написав:
  tenet написав:А смысл нести сюда деньги если банк морочит голову с выдачей и пытается сделать пролонгацию ваших же денег.
Я бы сам занес но стремновато как то нести сюда деньги

Оскільки грошенята вже є тут, ризик я не збільшуватиму, а розтягну його на довший строк. А там побачимо, що до чого...

Коротше кажучи, потяг 0.1%, що врешті вийшло як 2.65% на річний баксодепо з лояльністю й поповненням. Малувато, звичайно, хоча до прикладу в Альфі більші ставки на строк аж від 36 місяців. Тож, побачимо далі, чи спрацює цей стовпчик чи то пак саджанець.

Привіт собачному дворянству (де він і що з ним, може знає хто?).

Стовпчик не спрацював, бо ставки підняли від сьогодні до 3% по баксу (по євро також). Справдилася надія, не дарма вчора не перевклався під 2.65% ))

Тобто +1.5%=11% по гривні та +0.5%=3% по валюті: https://www.megabank.ua/articles/deposits/tariffs.pdf
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:06

Подскажите, если кто знает: если через приложение ПУМБа платить коммуналку через Мегабанк, там требует номер лицевого счета. Это счет в Мегабанке или в той конторе, за услуги которой платишь?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:13

  ishvara написав:Подскажите, если кто знает: если через приложение ПУМБа платить коммуналку через Мегабанк, там требует номер лицевого счета. Это счет в Мегабанке или в той конторе, за услуги которой платишь?

Через додаток ПУМБа, але на рахунок в Мегабанку? У Вас кілька особових рахунків?

Втім, все одно, спочатку я б спробував особовий рахунок у отримувача (завжди так і плачу, хоча через Мегу також наявні якісь реквізити), а вже як не вийде, то особовий у Мегабанку...
kreuz
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