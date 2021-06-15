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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:29
Фішки-плюшки бонуси від мінфіну і банку
(і для пенсіонерів також)https://minfin.com.ua/ua/deposits/1374- ... -depozity/
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Додано: Вів 15 чер, 2021 22:57
Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?
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melkh
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Додано: Вів 15 чер, 2021 23:24
melkh написав:
Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?
Мелочь до 100 баксов (зеленые) не дают вообще, начальник после скандала сам пошел менять в обменку по 50, все что меньше гривной.
Может зависит от региона, но факт свежий.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 00:16
melkh написав:
Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?
Вам сами позвонят, главное на месте купюры проверяйте, потом никому ничего не докажите
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