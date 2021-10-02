Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:33
хуторянка написав: wolt450
бумагу отдали без проблем и уговоров
так тут всегда так и было,
и с валютой тоже
flysoulfly
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Додано: Сер 15 вер, 2021 05:23
хуторянка написав:
бумагу отдали без проблем и уговоров
Они хорошо наелись по акции + минфин. Такого еще не било - не успел подать заявку, а уже звонит банк и назначает встречу. И в самом отделении тетки трелят как соловьи: минфин, минфин, минфин....
Goodman
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Додано: Чет 23 вер, 2021 14:56
банка пробует в маркетинг
https://www.megabank.ua/ua/news/nfc2021
пока неуклюже
Кількість поповнень лімітована. Встигни потрапити у перші 250 щасливчиків, кому ми поповнимо рахунки!
cohan
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Додано: Сер 29 вер, 2021 14:29
Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ... Получается по доллару порезали ставку.
demichh
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Додано: Сер 29 вер, 2021 14:58
demichh написав:
Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ...
Получается по доллару порезали ставку.
На минулому тижні стеля по грн була 10,5% без поповнення, виплата в кінці.
Видно на 0,5% підняли.
Якесь магічне число 11%. Бояться його переступити.
Комса, Рада, Аграрії, УБІБ - всі біля 11% крутяться.
Один Фарс бонусним макаром до 13,95-14% підняв.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 вер, 2021 19:16
demichh написав:
Пришла смс:
Депозити
Получается по доллару порезали ставку.
...казлы... ©
flysoulfly
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:59
demichh написав:Пришла смс: Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ... Получается по доллару порезали ставку.
Вдруг кому надо, в глобусе есть 3.5%
alter
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