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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:16

  demichh написав:Пришла смс:
Депозити

Получается по доллару порезали ставку.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:59

Re: Мегабанк

demichh написав:Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ...
Получается по доллару порезали ставку.
Вдруг кому надо, в глобусе есть 3.5%
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:47

todobank
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:03

  alter написав:
demichh написав:Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ...
Получается по доллару порезали ставку.
Вдруг кому надо, в глобусе есть 3.5%

В УкрКапе еще с мая повысили до 3,5% в долларе и 2,5% в евро
lubopytnaya
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