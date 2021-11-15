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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:23

  Scotch написав:Ребят,подскажите,кто в курсе.Никак нельзя высветить карту в todobank,не вводя CVV код?Странная процедура...


в смысле? родную или ту, на которую переводить?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:44

Родную.Но в других интернет банках так не нужно делать...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:13

  Scotch написав:Родную.Но в других интернет банках так не нужно делать...


так и тут скопировать номер можно просто тапнув, где там Cvv ?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:31

Господа, подскажите как не попасть ногами в маргарин с датой выдачи? Я так понимаю, что если не получится прийти в день окончания, то депо автоматом пролонгируется.. Что лучше сделать? ЗЫ. Отделение в другом городе..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:12

Re: Мегабанк

  логан1919 написав:Господа, подскажите как не попасть ногами в маргарин с датой выдачи? Я так понимаю, что если не получится прийти в день окончания, то депо автоматом пролонгируется.. Что лучше сделать? ЗЫ. Отделение в другом городе..

напишите что бы тело депозита упало на текущий счет, возможно его открыть нужно предварительно
vill
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freelanc

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