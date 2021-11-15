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Мегабанк
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Додано: Суб 13 лис, 2021 16:23
Scotch написав:
Ребят,подскажите,кто в курсе.Никак нельзя высветить карту в todobank,не вводя CVV код?Странная процедура...
в смысле? родную или ту, на которую переводить?
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cohan
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Додано: Суб 13 лис, 2021 23:44
Родную.Но в других интернет банках так не нужно делать...
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Scotch
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Додано: Нед 14 лис, 2021 13:13
Scotch написав:
Родную.Но в других интернет банках так не нужно делать...
так и тут скопировать номер можно просто тапнув, где там Cvv ?
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cohan
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Додано: Пон 15 лис, 2021 19:31
Господа, подскажите как не попасть ногами в маргарин с датой выдачи? Я так понимаю, что если не получится прийти в день окончания, то депо автоматом пролонгируется.. Что лучше сделать? ЗЫ. Отделение в другом городе..
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логан1919
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:12
логан1919 написав:
Господа, подскажите как не попасть ногами в маргарин с датой выдачи? Я так понимаю, что если не получится прийти в день окончания, то депо автоматом пролонгируется.. Что лучше сделать? ЗЫ. Отделение в другом городе..
напишите что бы тело депозита упало на текущий счет, возможно его открыть нужно предварительно
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vill
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:34
vill написав: логан1919 написав:
Господа, подскажите как не попасть ногами в маргарин с датой выдачи? Я так понимаю, что если не получится прийти в день окончания, то депо автоматом пролонгируется.. Что лучше сделать? ЗЫ. Отделение в другом городе..
напишите что бы тело депозита упало на текущий счет, возможно его открыть нужно предварительно
и потом проверьте незадолго до
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cohan
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Додано: Вів 16 лис, 2021 02:39
vill написав: логан1919 написав:
Господа, подскажите как не попасть ногами в маргарин с датой выдачи? Я так понимаю, что если не получится прийти в день окончания, то депо автоматом пролонгируется.. Что лучше сделать? ЗЫ. Отделение в другом городе..
напишите что бы тело депозита упало на текущий счет, возможно его открыть нужно предварительно
Иногда можно договориться, чтобы прислать скан заявления
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alter
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Додано: Вів 16 лис, 2021 05:03
vill написав: логан1919 написав:
Господа, подскажите как не попасть ногами в маргарин с датой выдачи? Я так понимаю, что если не получится прийти в день окончания, то депо автоматом пролонгируется.. Что лучше сделать? ЗЫ. Отделение в другом городе..
напишите что бы тело депозита упало на текущий счет, возможно его открыть нужно предварительно
Кстати. А в приложении todobank случайно не сделали отображение таких текущих счетов?
У меня через него идут все выплаты процентов по депозитам, интересно было бы видеть.
Спрашиваю, т.к. получил карту todo уже очень давно, но не пользуюсь, лежит на полке. Вот и само приложение толком не изучал...
Или приложение - чисто под одну карту и все?
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Искатель
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Додано: Вів 16 лис, 2021 06:00
логан1919 написав:
Я так понимаю, что если не получится прийти в день окончания, то депо автоматом пролонгируется..
Необходимо забрать депозит в день завершения договора до 16:00, иначе он продлиться.
логан1919 написав:
Что лучше сделать?
В прошлом году появилась возможность отменить пролонгацию путём автоматической выдачи депозита с текущего/карточного счёта. Такую бумагу можно оформить уже при оформлении самого депозита, предварительно необходимо иметь счёт/карточку для этого
Искатель написав:
А в приложении todobank случайно не сделали отображение таких текущих счетов?
Чтобы карту Мегабанка добавить в приложение необходимо ввести её реквизиты (номер карты, срок её действия и. CVV/CVC). У чистых текущих счетов так не добавишь, поэтому надо открывать карту под депозит.
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MASolomko
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