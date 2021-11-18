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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:29
Искатель написав:
...реально так сделать: открыть карту под депозит и потом добавить ее в приложение?
Ну я так в прошлом году сделал и всё работает: уведомления о зачислениях и списаниях приходят, баланс вижу и выписка доступна.
Искатель написав:
карта будет бесплатная или какие-то деньги надо будет платить за выпуск и обслуживание?
За выпуск и обслуживание не платил и не плачу.
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MASolomko
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:00
Вдруг кто имел опыт - если принимать трансграничный перевод на todo, никаких допкомиссий не будет, кроме комиссии самого сервиса переводов (paysend)?
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pharus
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:56
pharus написав:
Вдруг кто имел опыт - если принимать трансграничный перевод на todo, никаких допкомиссий не будет, кроме комиссии самого сервиса переводов (paysend)?
а как вы его в гривнах-то примете? или уже на карту в другой валюте можно засылать?
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cohan
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Додано: Сер 17 лис, 2021 09:57
cohan написав: pharus написав:
Вдруг кто имел опыт - если принимать трансграничный перевод на todo, никаких допкомиссий не будет, кроме комиссии самого сервиса переводов (paysend)?
а как вы его в гривнах-то примете? или уже на карту в другой валюте можно засылать?
Например, Альфа принимает в любой валюте, зачисляет на гривневую карту по текущему курсу
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pharus
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:04
Искатель написав: MASolomko написав: Искатель написав:
А в приложении todobank случайно не сделали отображение таких текущих счетов?
Чтобы карту Мегабанка добавить в приложение необходимо ввести её реквизиты (номер карты, срок её действия и. CVV/CVC). У чистых текущих счетов так не добавишь, поэтому надо открывать карту под депозит.
ОК. А как считаете, реально так сделать: открыть карту под депозит и потом добавить ее в приложение?
И второй вопрос: карта будет бесплатная или какие-то деньги надо будет платить за выпуск и обслуживание?
вроде бесплатна, но с нее фиг снимешь больше 15 в сутки
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cohan
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 05:47
cohan написав: Искатель написав:
ОК. А как считаете, реально так сделать: открыть карту под депозит и потом добавить ее в приложение?
И второй вопрос: карта будет бесплатная или какие-то деньги надо будет платить за выпуск и обслуживание?
вроде бесплатна, но с нее фиг снимешь больше 15 в сутки
Да я как бы снимать и не собирался. У меня просто несколько депозитов в долларах, хотел видеть, как там проценты начисляются-падают. И потом, при переоформлении удобно было бы, не возиться с центами.
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