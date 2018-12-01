Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»
10 000 8,00%
з можливістю поповнення
щомісячно Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.
Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»
500 000 10,00%
з можливістю поповнення
щомісячно Збільшення суми вкладу протягом 6 місяців з дати підписання договору не менше ніж на 100 000. .Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.