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Обслуговування в українських
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Грант

Грант
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Грант 2.5 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
37%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 09:56

  Скупердяй написав:Американська банкнота під 5% відсотків річних. Видно це банк для дітей капітана Гранта :mrgreen:


Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»

10 000 8,00%

з можливістю поповнення

щомісячно Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.




Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»


500 000 10,00%


з можливістю поповнення


щомісячно Збільшення суми вкладу протягом 6 місяців з дати підписання договору не менше ніж на 100 000. .Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11151
З нами з: 12.09.13
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Подякували: 643 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:10

  sens написав:
  Скупердяй написав:Американська банкнота під 5% відсотків річних. Видно це банк для дітей капітана Гранта :mrgreen:


Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»

10 000 8,00%

з можливістю поповнення

щомісячно Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.




Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»


500 000 10,00%


з можливістю поповнення


щомісячно Збільшення суми вкладу протягом 6 місяців з дати підписання договору не менше ніж на 100 000. .Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.

НБУ має по шапці надавати за такі витівки.
Замість занести в субборг на 10 років, вирішили на депофізика грошенята прилаштувати.
Якщо банці будуть кранти видадуть кредитик імяреку і проведуть взаємозалік.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:33

Re: Грант

Это семейный банк, депозиты со стороны не принимает, кредиты не выдаёт
Stringer
 
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З нами з: 23.01.13
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:52

  Stringer написав:Это семейный банк, депозиты со стороны не принимает, кредиты не выдаёт

Як це виглядає...заходить імярек з вулиці, приносить грошенята...виганяють? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26628
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Это семейный банк, депозиты со стороны не принимает, кредиты не выдаёт

Як це виглядає...заходить імярек з вулиці, приносить грошенята...виганяють? :)

Типа того
Stringer
 
Повідомлень: 8545
З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1183 раз.
 
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