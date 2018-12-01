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банках (гарне і погане) / Грант Грант + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<12 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Грант 2.5 5 19 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 37% 7 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 16% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 11% 2 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 16% 3 Всього голосів : 19 Додано: Нед 02 гру, 2018 09:56 Скупердяй написав: Американська банкнота під 5% відсотків річних. Видно це банк для дітей капітана Гранта Американська банкнота під 5% відсотків річних. Видно це банк для дітей капітана Гранта



Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»



10 000 8,00%



з можливістю поповнення



щомісячно Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.









Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»





500 000 10,00%





з можливістю поповнення





щомісячно Збільшення суми вкладу протягом 6 місяців з дати підписання договору не менше ніж на 100 000. .Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам. Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»10 000з можливістю поповненнящомісячно Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»500 000з можливістю поповненнящомісячно Збільшення суми вкладу протягом 6 місяців з дати підписання договору не менше ніж на 100 000. .Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам. никому не верю sens

Повідомлень: 11151 З нами з: 12.09.13 Подякував: 30 раз. Подякували: 643 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 гру, 2018 15:10 sens написав: Скупердяй написав: Американська банкнота під 5% відсотків річних. Видно це банк для дітей капітана Гранта Американська банкнота під 5% відсотків річних. Видно це банк для дітей капітана Гранта



Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»



10 000 8,00%



з можливістю поповнення



щомісячно Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.









Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»





500 000 10,00%





з можливістю поповнення





щомісячно Збільшення суми вкладу протягом 6 місяців з дати підписання договору не менше ніж на 100 000. .Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам. Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»10 000з можливістю поповненнящомісячно Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»500 000з можливістю поповненнящомісячно Збільшення суми вкладу протягом 6 місяців з дати підписання договору не менше ніж на 100 000. .Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.

НБУ має по шапці надавати за такі витівки.

Замість занести в субборг на 10 років, вирішили на депофізика грошенята прилаштувати.

Якщо банці будуть кранти видадуть кредитик імяреку і проведуть взаємозалік. НБУ має по шапці надавати за такі витівки.Замість занести в субборг на 10 років, вирішили на депофізика грошенята прилаштувати.Якщо банці будуть кранти видадуть кредитик імяреку і проведуть взаємозалік. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 26628 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 гру, 2018 15:33 Re: Грант Это семейный банк, депозиты со стороны не принимает, кредиты не выдаёт Stringer Повідомлень: 8545 З нами з: 23.01.13 Подякував: 252 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 гру, 2018 15:52 Stringer написав: Это семейный банк, депозиты со стороны не принимает, кредиты не выдаёт Это семейный банк, депозиты со стороны не принимает, кредиты не выдаёт

Як це виглядає...заходить імярек з вулиці, приносить грошенята...виганяють? Як це виглядає...заходить імярек з вулиці, приносить грошенята...виганяють? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 26628 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 гру, 2018 15:54 Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: Это семейный банк, депозиты со стороны не принимает, кредиты не выдаёт Это семейный банк, депозиты со стороны не принимает, кредиты не выдаёт

Як це виглядає...заходить імярек з вулиці, приносить грошенята...виганяють? Як це виглядає...заходить імярек з вулиці, приносить грошенята...виганяють?

Типа того Типа того Stringer Повідомлень: 8545 З нами з: 23.01.13 Подякував: 252 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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