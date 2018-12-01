Скупердяй написав:Американська банкнота під 5% відсотків річних. Видно це банк для дітей капітана Гранта
Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»
10 000 8,00%
з можливістю поповнення
щомісячно Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.
Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»
500 000 10,00%
з можливістю поповнення
щомісячно Збільшення суми вкладу протягом 6 місяців з дати підписання договору не менше ніж на 100 000. .Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.
Скупердяй написав:Американська банкнота під 5% відсотків річних. Видно це банк для дітей капітана Гранта
Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»
10 000 8,00%
з можливістю поповнення
щомісячно Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.
Строковий вклад «СТАНДАРТНИЙ»
500 000 10,00%
з можливістю поповнення
щомісячно Збільшення суми вкладу протягом 6 місяців з дати підписання договору не менше ніж на 100 000. .Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові беззбиткової діяльності Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу здійснюється при умові перевищення відсоткових доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по рішенню Банка можуть служити забезпеченням по позиковим угодам.
НБУ має по шапці надавати за такі витівки. Замість занести в субборг на 10 років, вирішили на депофізика грошенята прилаштувати. Якщо банці будуть кранти видадуть кредитик імяреку і проведуть взаємозалік.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Stringer написав:Это семейный банк, депозиты со стороны не принимает, кредиты не выдаёт
Як це виглядає...заходить імярек з вулиці, приносить грошенята...виганяють?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Stringer написав:Это семейный банк, депозиты со стороны не принимает, кредиты не выдаёт
Як це виглядає...заходить імярек з вулиці, приносить грошенята...виганяють?
Типа того
І Вас прогнали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.