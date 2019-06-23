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Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:31
TylerTruman_ написав:
Подальша доля Аркади може виявитися сумною?
залежить від долі влади, але банк ставками і так малоцікавий
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