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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:12
Ромасик написав:
lloydbanksua, в чем махинации? строил себе по самой безопасной схеме привлечения средств...
Классическая схема, деньги взять и недостроить.
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lloydbanksua
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