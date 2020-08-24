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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Аркада

Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аркада 3 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:12

  Ромасик написав:lloydbanksua, в чем махинации? строил себе по самой безопасной схеме привлечения средств...

Классическая схема, деньги взять и недостроить.
lloydbanksua
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Повідомлень: 97
З нами з: 22.04.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 35363738
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