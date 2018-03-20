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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5474547554765477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:56

  mephala написав:Повторю вопрос так как офпред видать пропустил.
Если прийти в отделение и написать заяву на закрытие пакета сколько по регламенту идет его закрытие если на счету по нулям?
Если у разных пакетов разный срок закрытия то указать у какого сколько.

mephala, доброе утро. Сроки закрытия счета стандартные: через 45-ть календарных дней.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:49

  WachtAmRhein написав:Подскажите где почитать тарифы на Класс, в который превратились дебюты?

https://alfabank.ua/ru/private-persons/pakety-uslug/tarifi-ta-umovi
СТАРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Дебетные карты (личные, пенсионная, для моряков, для получателей выплат от ФГВФЛ, премиальные и др.)


но у меня с марта месяца эта ссылка не работает, открывается какая то абракадабра, а должен ЗИПовский файл.

Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:56

  cds77 написав:
  WachtAmRhein написав:Подскажите где почитать тарифы на Класс, в который превратились дебюты?

https://alfabank.ua/ru/private-persons/pakety-uslug/tarifi-ta-umovi
СТАРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Дебетные карты (личные, пенсионная, для моряков, для получателей выплат от ФГВФЛ, премиальные и др.)


но у меня с марта месяца эта ссылка не работает, открывается какая то абракадабра, а должен ЗИПовский файл.

Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.

cds77, добрый день. Передано в работу программистам. Когда будет исправлено – отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:59

  Alfa_Bank написав:mephala, доброе утро. Сроки закрытия счета стандартные: через 45-ть календарных дней.

Скажите, а при переходе с Ультры на Комфорт валютный счет закрывается? Или, висит до тех пор, пока клиент найдет возможность заплатить 50 грн. за карту?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:04

Re: Альфа-Банк

  cds77 написав:Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.

А у меня нормально работает :)
Там внутри, в архиве лежит уже даже обновленный с 1.03.18 тариф по Клас
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:21

  clientage написав:
  cds77 написав:Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.

А у меня нормально работает :)
Там внутри, в архиве лежит уже даже обновленный с 1.03.18 тариф по Клас

Да, проверил в Хроме - работает, а вот в Мозилле, а я работаю на 99,9% в ней, не хочет, хотя до марта нормально работала.
Но это проблема не Мозиллы т.к. другие зипы (зарплатные карты) открывает без проблем.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:30

  cds77 написав:Да, проверил в Хроме - работает, а вот в Мозилле, а я работаю на 99,9% в ней, не хочет, хотя до марта нормально работала.
Но это проблема не Мозиллы т.к. другие зипы (зарплатные карты) открывает без проблем.

Подтверждаю. Тоже использую только FireFox.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:33

  cds77 написав:
  clientage написав:
  cds77 написав:Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.

А у меня нормально работает :)
Там внутри, в архиве лежит уже даже обновленный с 1.03.18 тариф по Клас

Да, проверил в Хроме - работает, а вот в Мозилле, а я работаю на 99,9% в ней, не хочет, хотя до марта нормально работала.
Но это проблема не Мозиллы т.к. другие зипы (зарплатные карты) открывает без проблем.

И в уже старом файрфоксе 58.0.2 тоже нормально пашет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:51

Правой кнопкой - Сохранить как... и все скачивается. Хотя смысла архива на сайте, тем более рар, не понимаю...
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:31

Що по нових тарифах по Класі грозить імярекам?
Старі рахунки Дебют краще закрити?
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