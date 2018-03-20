mephala написав:Повторю вопрос так как офпред видать пропустил. Если прийти в отделение и написать заяву на закрытие пакета сколько по регламенту идет его закрытие если на счету по нулям? Если у разных пакетов разный срок закрытия то указать у какого сколько.
mephala, доброе утро. Сроки закрытия счета стандартные: через 45-ть календарных дней.
cds77 написав:Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.
А у меня нормально работает Там внутри, в архиве лежит уже даже обновленный с 1.03.18 тариф по Клас
Да, проверил в Хроме - работает, а вот в Мозилле, а я работаю на 99,9% в ней, не хочет, хотя до марта нормально работала. Но это проблема не Мозиллы т.к. другие зипы (зарплатные карты) открывает без проблем.
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cds77 написав:Да, проверил в Хроме - работает, а вот в Мозилле, а я работаю на 99,9% в ней, не хочет, хотя до марта нормально работала. Но это проблема не Мозиллы т.к. другие зипы (зарплатные карты) открывает без проблем.
cds77 написав:Alfa_Bank когда будет работать ссылка по старым тарифам, потеребите косоруких программистов.
А у меня нормально работает Там внутри, в архиве лежит уже даже обновленный с 1.03.18 тариф по Клас
Да, проверил в Хроме - работает, а вот в Мозилле, а я работаю на 99,9% в ней, не хочет, хотя до марта нормально работала. Но это проблема не Мозиллы т.к. другие зипы (зарплатные карты) открывает без проблем.
И в уже старом файрфоксе 58.0.2 тоже нормально пашет