Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:32
4 неподтвержденных операции теперь.
Пароли ввожу правильно.
adamsmittttt
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:36
Кассандра написав: BBC написав: mephala написав:
продукт должен охватывать максимальное количество клиентов банка. думаете у 90% клиентов банка смартфоны?
Думаю у 99%
каждый думает в меру своей распущенности. в моём арсенале и смарт и планшет, но все финансовые симки стоят в обычной 2-х симочной звонилке, которая никогда и из дому-то не выходит
а вы говорите
Аналогично. Де-факто кнопочный тел с монохромным дисплеем и нешаблонным пином на включение симки с финансовым номером - это малообслуживаемый отп-брелок - заряжаешь пару раз в месяц и все дела
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:37
adamsmittttt написав:
Альфа, почему "Помилка сервісу" после ввода одноразового пароля из смс и даже после ввода цифр с капчи при попытке пополнить карточный счёт с Ощадного?
Три попытки и все неудачно.
Мне надо трёхмесячный оформить, я не для снятия нала.
помылку зовут Постернак.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:45
IMPRINTER написав: adamsmittttt написав:
Альфа, почему "Помилка сервісу" после ввода одноразового пароля из смс и даже после ввода цифр с капчи при попытке пополнить карточный счёт с Ощадного?
Три попытки и все неудачно.
Мне надо трёхмесячный оформить, я не для снятия нала.
помылку зовут Постернак.
Через мобильное приложение для андроида с Ощадного списалось, на карту не зачислило. Дата проводки пишет 23.03, дата зарахування 26.03. Я второй второй раз на те же грабли наступил?
Альфа, объясните про Помилку сервісу пожалуйста. Очень подводите клиентов.
adamsmittttt
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:18
isen написав: Alfa_Bank написав: isen написав:
Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?
isen, добрый день. Блокировки и списание выполняется по кросс-курсу для платежных карт.
По курсу прямой конвертации и 1% за конвертацию не берется?
Да, все верно.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:28
adamsmittttt написав:
Альфа, объясните про Помилку сервісу пожалуйста. Очень подводите клиентов.
adamsmittttt, добрый день. Выясняю.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 4324
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 308 раз.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:35
Уважаемый представитель банка, больше суток жду Вашей реакции. Ответьте.
Gost2013 написав: Alfa_Bank
Как увидеть тарифы на социальный "Комфорт"?
Gost2013
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:40
isen написав:
Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?
isen, добрый день. Блокировки и списание выполняется по кросс-курсу для платежных карт.[/quote]По курсу прямой конвертации и 1% за конвертацию не берется?[/quote]
Да, все верно.[/quote]
То есть если я сегодня сделаю покупку на 82,04 евро то с дол. карты снимут 100 дол?
isen
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П'ят 23 бер, 2018 12:21 ASF
30374
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