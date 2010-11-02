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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6666666766686669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:05

  -VICTOR- написав: ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву


Скорее, в чемодан без ручки.
В компанию к Монобанку :) Т.е. на полку.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:08

  Aps написав:
  -VICTOR- написав:...куда тут веночек на могилку , когда то хорошей кредитной карты положить ?)

Пункт 4 еще не совершенен. :)

у вас есть сомнения ?)
..у меня -нет )...вектор развития банка предельно ясен , можно сформулировать фразой "корову(клиента) нужно больше доить и меньше кормить " :mrgreen:
..и кстати добавлю
5) введение платы смс слабая отмазка - пуши ПОКА бесплатны :roll: , единственный банк на моей памяти , который хочет 15грн и не за счет а по каждой карте - ну ооочень большой аппетит , н нельзя же смузи прям ведрами хлебать :lol:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлень: 7058
З нами з: 15.08.12
Подякував: 381 раз.
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