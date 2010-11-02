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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7767776877697770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:21

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Alfa_Bank, карта Трэвэл в программе кешью участия не принимает?

Нет. Там своя программа лояльности.

Ясно, спасибо. А где можно почитать про эту программу лояльности детальнее?

https://alfabank.ua/travelcard-lux/files/rull_alfa_travel_2019.pdf
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:26

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Смартфон SM-G9650/DS, Android 9, версия One UI, версия приложения 3.10.1 (2019000353).

Дайте ИНН еще, пожалуйста.

ток сюда,в общий доступ,пока не набьёт нужное кол-во для ЛС :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:36

  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Смартфон SM-G9650/DS, Android 9, версия One UI, версия приложения 3.10.1 (2019000353).

Дайте ИНН еще, пожалуйста.

ток сюда,в общий доступ,пока не набьёт нужное кол-во для ЛС :wink:

Мизантрóп, добрый день. Спасибо.
rollo, можете отправить ИНН сюда с ссылкой на отзыв - info_client@alfabank.kiev.ua.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:40

Re: Альфа-Банк

Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?
Кочевник
 
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