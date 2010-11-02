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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7776777777787779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:50

Re: Альфа-Банк

romanauscas, оплата услуг почты будет идти, как покупка с MCC 8999. А вот оплата наложенного платежа в пользу физлица — P2P, в пользу юрлица тоже как покупка.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:52

  omni написав:Подскажите по карте Альфа Travel какие страховки подключаются? Можно ли их отключить или они являются обязательными? В тарифах о страховках ничего не сказано.

omni, добрый день. В договоре идут страховки от фин.рисков и несчастного случая. Можно отключить после получения карты. По желанию оформляется страховка ВЗР при подаче заявки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:05

Re: Альфа-Банк

За 8999 ни орехов, ни миль не будет. Но операция безналичная и для аэропортовых сервисов подходит.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:13

Re: Альфа-Банк

Страховка ВЗР, возможно оформление при перевыпуске Трэвэла? В своё время, когда открывалась кредитка про дешёвую страховку никто не подсказал, а сейчас закрывать весь счёт и заново оформлять как-то не хочется.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:36

  _All_ написав:Страховка ВЗР, возможно оформление при перевыпуске Трэвэла? В своё время, когда открывалась кредитка про дешёвую страховку никто не подсказал, а сейчас закрывать весь счёт и заново оформлять как-то не хочется.

_All_, добрый день. Ее можно оформить отдельно в МАБе, но там будет другой тариф.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:57

Баллы путешественника

Добрый день! При оформлении карты 9 августа менеджер сообщил, что при активном использовании карты (расчеты на сумму более 20 000 гривен) будет начислено дополнительных 500 баллов. До сих пор их нет (( Это предложение работает?
stasr2019
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:11

Учасники ветки подскажите из опыта кто пользуется Тревел или Максимум Платинум особенно в заграничных поездках какая из более кошернее
Имею намерение выйти из Максимума и перейти на обслуживание или Тревел или Максимум Платинум
В каждой карточке есть свой цымес больше присматриваюсь к Максимум Платинум
Разницу годового обслуживания вычитал там понятно
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:42

  riwalir написав:Alfa_Bank, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, возможно ли инициировать перенос части кредитного лимита с кредитной карты Максимум на кредитную карту Тревел. По Тревелу почти весь лимит выбрал, а на Максимуме еще полно, но Максимумом пользуюсь нечасто.

процедура увеличения кредлимита недоступна разве?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:48

  stasr2019 написав:Добрый день! При оформлении карты 9 августа менеджер сообщил, что при активном использовании карты (расчеты на сумму более 20 000 гривен) будет начислено дополнительных 500 баллов. До сих пор их нет (( Это предложение работает?

если вы про трэвэл то там условие потратить более 25К кредитных грн в течении 60 дней от даты подписания договора. сроки выплаты 500 грн указаны в условиях программы. но что не сразу это 100%.
https://alfabank.ua/travelcard-lux/files/rull_alfa_travel_2019.pdf
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:55

  stasr2019 написав:Добрый день! При оформлении карты 9 августа менеджер сообщил, что при активном использовании карты (расчеты на сумму более 20 000 гривен) будет начислено дополнительных 500 баллов. До сих пор их нет (( Это предложение работает?


Цитата из правил: "Максимальний строк зарахування Вітальних Балів мандрівника на Бонусний рахунок до кінця наступного місяця, що слідує за місяцем у якому закінчився термін 60 (шістдесят) календарних днів з дати підписання Клієнтом Договору БО, оформленого в рамках банківського продукту «Альфа Travel»."

Т.е., РД - 09.09, 60 дней заканчиваются 09.11, "наступний місяць, що слідує" - декабрь, до Нового года должны зачислить

И там вроде же 25 000, а не 20 000?
Andrew Crow
 
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