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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7869787078717872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:07

  kreuz написав:Вітаю! Чи є відповідь на моє питання?

Доброго дня. Нову виплату готуємо в середу. Виплатимо. Вибачте за ситуацію :oops:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7621
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:23

  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:Alfa_Bank
Добрый день. Как может быть что клиенту пришло смс получите карту в отделении, а там говорят нет никакой карты, через заказ по интернету все всегда путают, заказывайте у нас и будет все ок.

balbesik, добрый день. Нужно поверять. Напишите ИНН владельца карты и дату заказа а ЛС.

Данные отправила в ЛС.
В банке всегда такой бардак? С моей картой были проблемы, выпускали заново. Сейчас тоже самое с другим клиентом. На ГЛ у всех разные ответы- от "ваша карта на отделении, у нас статус получено отмечен" до "я вижу у вас статус отказ от перевыпуска, вам не выпускали"
Может это знак не связываться с этим банком? Я просто в шоке, как такое может быть?

P.S. Перезвонили сказали, вы не к тому обращались, приходите снова карта должна быть в отделении. Но девица в банке звонила же кому-то и уточняла, после чего заявила что карты нет. В общем пока так, идем снова в отделение...
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:42

  balbesik написав:Данные отправила в ЛС.
В банке всегда такой бардак? С моей картой были проблемы, выпускали заново. Сейчас тоже самое с другим клиентом. На ГЛ у всех разные ответы- от "ваша карта на отделении, у нас статус получено отмечен" до "я вижу у вас статус отказ от перевыпуска, вам не выпускали"
Может это знак не связываться с этим банком? Я просто в шоке, как такое может быть?

Ответила в ЛС, карта в отделении. С информированием разберемся и проведем работу. Извините за ситуацию :oops:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7621
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 652 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:50

  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:Данные отправила в ЛС.
В банке всегда такой бардак? С моей картой были проблемы, выпускали заново. Сейчас тоже самое с другим клиентом. На ГЛ у всех разные ответы- от "ваша карта на отделении, у нас статус получено отмечен" до "я вижу у вас статус отказ от перевыпуска, вам не выпускали"
Может это знак не связываться с этим банком? Я просто в шоке, как такое может быть?

Ответила в ЛС, карта в отделении. С информированием разберемся и проведем работу. Извините за ситуацию :oops:

Вы пока единственный луч света в этом банке
balbesik
 
Повідомлень: 216
З нами з: 11.04.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:26

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю! Чи є відповідь на моє питання?

Доброго дня. Нову виплату готуємо в середу. Виплатимо. Вибачте за ситуацію :oops:

Наразі більше турбує недоінформованість, аніж недоплата, тому дякую, середа вже скоро.

Є ось таке ще питаннячко. Як бути клієнтам у разі відсутності доступу до номеру картки в мобайлі, особливо якщо на картці його також немає, переписувати завчасно на аркуш паперу, щоб потім його легко загубити?..

Зображення
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kreuz
 
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