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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7876787778787879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:41

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку.
Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.

Кочевник, доброго дня. Я вам відписалась вчора у відповідь на ваше повідомлення в ПП 16:39.

В мене останнє повідомлення за 09:45.

Хм... Продублювала.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:55

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:[_quote="4798430:Кочевник"]Alfa_Bank, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку.
Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.[_quote]
Кочевник, доброго дня. Я вам відписалась вчора у відповідь на ваше повідомлення в ПП 16:39.

В мене останнє повідомлення за 09:45.

Хм... Продублювала.

Ну у вас і "партнери". Непріємно, дуже.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:04

Alfa_Bank ,по моему вопросу что скажите?Если я сегодня сниму часть средств в одной валюте и сумма остатков на счетах будет меньше 70к,но сегодня же доложу до необходимого уровня в другой,то за сегодняшний день как система посчитает остатки?
_PORT_UA
 
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