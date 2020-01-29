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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8118811981208121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:40

Бонус за расчеты Визой в декабре

Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.
Alex9
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:45

  Alex9 написав:Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.


не начислили кеш бек, но приняли заявку на горячке
VetalUA
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Повідомлень: 974
З нами з: 30.09.13
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