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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:40
Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.
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Alex9
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:45
Alex9 написав:
Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.
не начислили кеш бек, но приняли заявку на горячке
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VetalUA
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Сер 29 січ, 2020 21:20
anis
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