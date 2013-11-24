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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:56
Faceless написав:
І ще питання. Оподаткування дивідендів. Теж треба подавати декларацію, чи банк може виступити податковим агентом?
Альфа-Банк утримує та сплачує податки із суми виплачених дивідендів від іноземних емітентів (9% Податок з доходів фізичних осіб та 1,5% військовий збір)
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:59
Пансер написав:
Я правильно зрозумів, що якщо пакетну White відкрив в середині цього місяця, то умови для безкоштовного обслуговування цього місяця можна не виконувати, хоча в сенсі лічильник є?
Якщо це новий оформлений пакет, то перший місяць не тарифікується
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Додано: Чет 30 гру, 2021 13:15
Вкладчик1234 написав:
в меню управления карты, пункт "переводы по номеру телефона" (настройка) - не работает. При нажатии ничего не происходит.
Это подготовка присоединения банка к Alias Directory Service от Visa
. Кнопки станут рабочие, когда как только банк будет поддерживают эту технологию.
Мизантрóп написав:
На биржах до сих пор ходят легенды о том, как чистка обуви уберегла Кеннеди и Моргана от краха.
Вчера ряд умельцев купило акции Intel до 50 грн/акция.
Пансер написав:
хоча в сенсі лічильник є?
Лічильник не знає, що таке місяць оформлення картки
wig написав:
Да, и как это можно скрыть?
Зайти в настройки МАБ и отключить "Карта для поповнення по № телефону". Или в поддержку черкануть.
wig написав:
А то получается все, у кого есть мой телефон, видят, что я клиент Альфабанка?
Нет. При переводе по номеру телефона частично отображается данные клиента и то только на этапе подтверждения. Тут желательно самому потестить.
Faceless написав:
Теж треба подавати декларацію, чи банк може виступити податковим агентом?
За бажанням платника податків, але не обов'язково. Також можна відмовитися, щоб банк виступав податковим ангентов і тоді клієнт сам буде розбиратися з податковою в обов'язковому порядку.
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