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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10194101951019610197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:40

  Пансер написав:Я правильно зрозумів, що якщо пакетну White відкрив в середині цього місяця, то умови для безкоштовного обслуговування цього місяця можна не виконувати, хоча в сенсі лічильник є?


от чего бы не рискнуть :mrgreen: :mrgreen:
на морозе все же тяжело 10 раз по три раза тапнуть пополниить мабил по 1 грн :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:56

  Faceless написав:І ще питання. Оподаткування дивідендів. Теж треба подавати декларацію, чи банк може виступити податковим агентом?

Альфа-Банк утримує та сплачує податки із суми виплачених дивідендів від іноземних емітентів (9% Податок з доходів фізичних осіб та 1,5% військовий збір)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:59

  Пансер написав:Я правильно зрозумів, що якщо пакетну White відкрив в середині цього місяця, то умови для безкоштовного обслуговування цього місяця можна не виконувати, хоча в сенсі лічильник є?

Якщо це новий оформлений пакет, то перший місяць не тарифікується
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:15

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:в меню управления карты, пункт "переводы по номеру телефона" (настройка) - не работает. При нажатии ничего не происходит.
Это подготовка присоединения банка к Alias Directory Service от Visa. Кнопки станут рабочие, когда как только банк будет поддерживают эту технологию.

  Мизантрóп написав:На биржах до сих пор ходят легенды о том, как чистка обуви уберегла Кеннеди и Моргана от краха.
Вчера ряд умельцев купило акции Intel до 50 грн/акция. ;)

  Пансер написав:хоча в сенсі лічильник є?
Лічильник не знає, що таке місяць оформлення картки :(

  wig написав:Да, и как это можно скрыть?
Зайти в настройки МАБ и отключить "Карта для поповнення по № телефону". Или в поддержку черкануть.

  wig написав:А то получается все, у кого есть мой телефон, видят, что я клиент Альфабанка?
Нет. При переводе по номеру телефона частично отображается данные клиента и то только на этапе подтверждения. Тут желательно самому потестить.

  Faceless написав:Теж треба подавати декларацію, чи банк може виступити податковим агентом?
За бажанням платника податків, але не обов'язково. Також можна відмовитися, щоб банк виступав податковим ангентов і тоді клієнт сам буде розбиратися з податковою в обов'язковому порядку.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:20

Re: Альфа-Банк

По ссылке открылся сенс, там ничего об этом не нашел.. Зображення
Alex_ki
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