Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 16:39
прикупил себе микрософта, цсх. А как теперь продать?
Я вижу только кнопки купить
апд. Список купленных акций появляется после обновления экрана рядом возле кнопки "купить".
Хотел скупать дальше, выскочила какая-то ошибка о статусе, и больше не дает "Smth went wrong"
Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:59
Ромасик написав:
прикупил себе микрософта, цсх. А как теперь продать?
Я вижу только кнопки купить
апд. Список купленных акций появляется после обновления экрана рядом возле кнопки "купить".
Хотел скупать дальше, выскочила какая-то ошибка о статусе, и больше не дает "Smth went wrong"
Зайдите в "Мої акції", нажимаете на акцию, там есть кнопка Продать.
Но учтите, с продажей можно сразу готовиться подавать декларацию
Faceless
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:12
Вообще-то в чате для инвесторов написали:
❗️❗️❗️Временно, минут на 30 необходимо приостановить торговлю. Если получится восстановить раньше - сразу же сообщим
MASolomko
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:21
MASolomko написав:
Вообще-то в чате для инвесторов написали:
️
️
️Временно, минут на 30 необходимо приостановить торговлю. Если получится восстановить раньше - сразу же сообщим
Ну, я успел до того ещё сделок оформить, но оно подвисло на этапе "подана заявка" и все
Faceless
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:31
Faceless написав:
Но учтите, с продажей можно сразу готовиться подавать декларацию
Так если купил и не повезло получить дивиденды, то тоже. Но это
Алла так думает
. А в НКУ есть
179.2
, в котором не всё так однозначно.
moveton
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:46
Прораб написав:
«Сенсацінний бонус» буде продовжено в НР?
И 50% на метро не забудьте, пожалуйста, продлить.
wig
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:58
Егеж, сенс бонус мені ще на місяць треба, аби бути гуру
chipmunk
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Додано: Чет 30 гру, 2021 18:00
Alfa_Bank написав: Faceless написав:
І ще питання. Оподаткування дивідендів. Теж треба подавати декларацію, чи банк може виступити податковим агентом?
Альфа-Банк утримує та сплачує податки із суми виплачених дивідендів від іноземних емітентів (9% Податок з доходів фізичних осіб та 1,5% військовий збір)
Там ще плюс до цього 15% американці забирають
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pd ... ies-v2.pdf
Ukrainian
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Додано: Чет 30 гру, 2021 18:45
Faceless написав: Ромасик написав:
прикупил себе микрософта, цсх. А как теперь продать?
Я вижу только кнопки купить
апд. Список купленных акций появляется после обновления экрана рядом возле кнопки "купить".
Хотел скупать дальше, выскочила какая-то ошибка о статусе, и больше не дает "Smth went wrong"
Зайдите в "Мої акції", нажимаете на акцию, там есть кнопка Продать.
Но учтите, с продажей можно сразу готовиться подавать декларацию
ахаха, точно, надо хотя бы с нового года)
Та не, то я пытался рассмотреть, видно ли за сколько я купил, за сколько продаю. Где мой профит. И пока что с этим тяжело с интерфейсом. Какеи-то голубенькие циферки скачут.
И Банка Америки еще купил на сдачу.
MASolomko написав:
Вообще-то в чате для инвесторов написали:
❗️❗️❗️Временно, минут на 30 необходимо приостановить торговлю. Если получится восстановить раньше - сразу же сообщим
ото я вероятно попал на поломку.
В агритменте не писали, что надо еще чат хейтеров отслеживать)
Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 18:51
а что буде за неподачу декларации?
Ромасик
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