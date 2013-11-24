Додано: Чет 30 гру, 2021 20:18

В Запорожском отделении №1 Альфа-банк (пр-т Соборный, 141) произошла такая история.

Моя супруга, 23 декабря получала в отделение валюту со своей карты. Получив нужную сумму, она несколько раз пересчитала ее и все количество совпадало. После этого спокойно ушла с отделения. Через некоторое время после этого, обеспокоенная сотрудница банка перезвонила, и попросила еще раз пересчитать, так как видимо касса в конце рабочего дня не совпадала. Мы дома еще раз пересчитали всю сумму, все совпадало. Прошла неделя....И вдруг сегодня сотрудница отделения перезванивает на телефон и заявляет, что служба безопасности всю неделю просматривало камеры наблюдения, и заявляет что выдала супруге лишнюю купюру и требует вернуть якобы лишнюю купюру. Якобы приходите завтра и посмотрите сами.Ахаха, Альфа, вы ждали неделю, чтобы испортить праздник под Новый год?! Абсурдность ситуации в том, что все это происходит неделю спустя.

Так и хочется сказать: Альфа, пошел нафиг, с Новым Годом!