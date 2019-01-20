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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:51
guntherhouse777 написав: Citizen_D написав:
На фоне торговли акциями почти не замеченньіми остались появление копилки с 7% и карта отделений и банкоматов в сенсе.
За 7% есть места где не нужны кеды для частичного снятия
так а что частичное, разве оно не сгорает если снял до 1го числа?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:53
Сегодня и у меня купились акции, нет уже вчерашнего "щось пішло не так"
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motosmile
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:56
motosmile написав: Ukrainian написав: motosmile написав:
А у меня не купились вечером акции, "щось пішло не так", в чат скинул скрин ошибки и версии андроида... Жаль, спецом блек пополнил, думал даже в одном чате об инвестициях отписаться о результате...
Що купляємо якщо не секрет?
Думал merck попробовать для начала)
Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:58
Zonenor написав:
В Запорожском отделении №1 Альфа-банк (пр-т Соборный, 141) произошла такая история.
Моя супруга, 23 декабря получала в отделение валюту со своей карты. Получив нужную сумму, она несколько раз пересчитала ее и все количество совпадало. После этого спокойно ушла с отделения. Через некоторое время после этого, обеспокоенная сотрудница банка перезвонила, и попросила еще раз пересчитать, так как видимо касса в конце рабочего дня не совпадала. Мы дома еще раз пересчитали всю сумму, все совпадало. Прошла неделя....И вдруг сегодня сотрудница отделения перезванивает на телефон и заявляет, что служба безопасности всю неделю просматривало камеры наблюдения, и заявляет что выдала супруге лишнюю купюру и требует вернуть якобы лишнюю купюру. Якобы приходите завтра и посмотрите сами.Ахаха, Альфа, вы ждали неделю, чтобы испортить праздник под Новый год?! Абсурдность ситуации в том, что все это происходит неделю спустя.
Так и хочется сказать: Альфа, пошел нафиг, с Новым Годом!
странно, что в Запорожье настолько бедны, что нет машинки
при таком конечно нужно ASAP в кассу в тот же день и разобраться, не в проблеме кассира, а в проблеме получившего
теперь вам в только в головнэ запоризьке виддилення и скучать с записями камер, если ваш случай неочевидно просматривается
если откажут - придется тратиться на юриста (
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Додано: Чет 30 гру, 2021 22:12
Citizen_D написав:
На фоне торговли акциями почти не замеченньіми остались появление копилки с 7% и карта отделений и банкоматов в сенсе.
7% превращаются в тыкву при досрочном снятии
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Додано: Чет 30 гру, 2021 22:18
Чего-то здесь тишина. Акцию "Сенсационный бонус" продлили на год, но максимальная выплата 250 орешков/месяц. И хотят сделать онлайн их начисление.
Всё детали в новогос году.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 22:23
cohan написав:
странно, что в Запорожье настолько бедны, что нет машинки
Думаю машинки там есть. Но из моей практики могу сказать что могут ошибаться не только машинки настольные, но даже и супер дорогущие супер скоростные "наполные" (размером с комнату) стоимостью под миллион дойч.марок фирмы Гезике и Девриент. Так что наличие машинки уменьшает вероятность ошибки но полностью ее не исключает.
cohan написав:
при таком конечно нужно ASAP в кассу в тот же день и разобраться, не в проблеме кассира, а в проблеме получившего
Думаю там разбирались. И скорее всего несколько дней работала комиссия, которая смотрела все включая камеры нацеленные на клиента. И по ходу таки что-то могли на видео рассмотреть.
cohan написав:
теперь вам в только в головнэ запоризьке виддилення и скучать с записями камер, если ваш случай неочевидно просматривается
- Согласен, что в банка пойти надо и посмотреть, что там покажут. Не знаю как сейчас, но когда работал в банке я камеры направленные на клиента были с очень низким разрешением. Рассмотреть полистно что там было в руках клиента было практически невозможно. Если только он не каждую отдельную банкноту поштучно перекладывал под камерой с одной кучки на другу. Любые сомнения когда там не видно что там было 2 а не 1 банкноты, или 3 а не 2 банкноты, или 4 а не 3 и т.д. должны рассматриваться в пользу клиента, а не банка. При этом обзор денег не должен на видео закрываться чем либо, в т.ч. руками клиента. Все деньги должны быть видны четко при их пересчете, только в этом случае банк сможет что-либо предьявлять. Но я почему-то уверен, что четкого видео у банка нет. Но узнать это можно лишь посмотрев, что там покажут. Я бы пошел посмотрел
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Додано: Чет 30 гру, 2021 22:50
Так оно вроде как такое пополнение через Сенс не канает (надо не чз сенс), или я что-то пропустил?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 22:57
guntherhouse777 написав: Citizen_D написав:
На фоне торговли акциями почти не замеченньіми остались появление копилки с 7% и карта отделений и банкоматов в сенсе.
За 7% есть места где не нужны кеды для частичного снятия
а что с кедами не так? Другое дело Сич.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 23:12
cohan написав:
от чего бы не рискнуть
на морозе все же тяжело 10 раз по три раза тапнуть пополниить мабил по 1 грн
Цього місяця вистачає до 25 поповнень на 1 грн по кожному з аккаунтів Укрсиба для 1000 золота
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