Додано: Чет 30 гру, 2021 22:23

cohan написав: странно, что в Запорожье настолько бедны, что нет машинки странно, что в Запорожье настолько бедны, что нет машинки

cohan написав: при таком конечно нужно ASAP в кассу в тот же день и разобраться, не в проблеме кассира, а в проблеме получившего при таком конечно нужно ASAP в кассу в тот же день и разобраться, не в проблеме кассира, а в проблеме получившего

cohan написав: теперь вам в только в головнэ запоризьке виддилення и скучать с записями камер, если ваш случай неочевидно просматривается теперь вам в только в головнэ запоризьке виддилення и скучать с записями камер, если ваш случай неочевидно просматривается

Думаю машинки там есть. Но из моей практики могу сказать что могут ошибаться не только машинки настольные, но даже и супер дорогущие супер скоростные "наполные" (размером с комнату) стоимостью под миллион дойч.марок фирмы Гезике и Девриент. Так что наличие машинки уменьшает вероятность ошибки но полностью ее не исключает.Думаю там разбирались. И скорее всего несколько дней работала комиссия, которая смотрела все включая камеры нацеленные на клиента. И по ходу таки что-то могли на видео рассмотреть.- Согласен, что в банка пойти надо и посмотреть, что там покажут. Не знаю как сейчас, но когда работал в банке я камеры направленные на клиента были с очень низким разрешением. Рассмотреть полистно что там было в руках клиента было практически невозможно. Если только он не каждую отдельную банкноту поштучно перекладывал под камерой с одной кучки на другу. Любые сомнения когда там не видно что там было 2 а не 1 банкноты, или 3 а не 2 банкноты, или 4 а не 3 и т.д. должны рассматриваться в пользу клиента, а не банка. При этом обзор денег не должен на видео закрываться чем либо, в т.ч. руками клиента. Все деньги должны быть видны четко при их пересчете, только в этом случае банк сможет что-либо предьявлять. Но я почему-то уверен, что четкого видео у банка нет. Но узнать это можно лишь посмотрев, что там покажут. Я бы пошел посмотрел