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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:16
Ромасик написав:
а что с кедами не так?
Наверное то что кЭды это в принципе не наш метод
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cohan