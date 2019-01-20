Наверное то что кЭды это в принципе не наш метод
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:16
Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:41
Re: Альфа-Банк
Кто покупает акции на ФФ или IB? Цены на акции одинаковые в момент покупки?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:45
Re: Альфа-Банк
Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти[/quote]
А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?
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