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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10198101991020010201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:16

  Ромасик написав:а что с кедами не так?

Наверное то что кЭды это в принципе не наш метод ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:41

Re: Альфа-Банк

Кто покупает акции на ФФ или IB? Цены на акции одинаковые в момент покупки?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:45

Re: Альфа-Банк

Ukrainian написав:

Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти[/quote]


А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 08:57

  zuker1111 написав:Кто покупает акции на ФФ или IB? Цены на акции одинаковые в момент покупки?

мы не смотрим на цены :D
в смысле одинаковые?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:21

  zuker1111 написав:
Ukrainian написав:

Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти



А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?[/quote]
Все могу понять, когда, например, актуальные тарифы по разным продуктам банка спрашивают, которые часто тяжело найти, но что бы вот такое разжевать и положить в рот - сударь, а Вы часом, не охренели? Потратить 0,5-1 час на гугл и самому все выяснить вера не позволяет?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:58

  zuker1111 написав:
Ukrainian написав:

Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти



А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?[/quote]


в телеграм-чаті по Альфа-Інвестиціях хтось заморочися і виклав гарну таблицю по усіх 30 акціях та дивідендах!
знайду, закину тут
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:13

Дивіденди по акціях, що продає Альфа

Зображення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:22

кому цікава тема інвестицій, тут згадуваний вище телеграм канал
https://t.me/+FhT7pBZIUEg2NmMy

Investments Sense SuperApp
2 422 members, 814 online
Чат пілотної групи продукту Інвестиції в Sense SuperApp від Альфа-Банку. Старт пілоту з 28.12.21

і ще в догонку - порівняння Інвестиційного підходу в Альфі та в планах конкурентів

https://dev.ua/news/kak-kupit-aktsii-v- ... alfa-banke

вдалих інвестицій, колеги :!:
greenozon
 
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