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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019910200102011020210203>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:16

  Ромасик написав:а что с кедами не так?

Наверное то что кЭды это в принципе не наш метод ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:41

Re: Альфа-Банк

Кто покупает акции на ФФ или IB? Цены на акции одинаковые в момент покупки?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:45

Re: Альфа-Банк

Ukrainian написав:

Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти[/quote]


А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 08:57

  zuker1111 написав:Кто покупает акции на ФФ или IB? Цены на акции одинаковые в момент покупки?

мы не смотрим на цены :D
в смысле одинаковые?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:21

  zuker1111 написав:
Ukrainian написав:

Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти



А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?[/quote]
Все могу понять, когда, например, актуальные тарифы по разным продуктам банка спрашивают, которые часто тяжело найти, но что бы вот такое разжевать и положить в рот - сударь, а Вы часом, не охренели? Потратить 0,5-1 час на гугл и самому все выяснить вера не позволяет?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:58

  zuker1111 написав:
Ukrainian написав:

Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти



А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?[/quote]


в телеграм-чаті по Альфа-Інвестиціях хтось заморочися і виклав гарну таблицю по усіх 30 акціях та дивідендах!
знайду, закину тут
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:13

Дивіденди по акціях, що продає Альфа

Зображення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:22

кому цікава тема інвестицій, тут згадуваний вище телеграм канал
https://t.me/+FhT7pBZIUEg2NmMy

Investments Sense SuperApp
2 422 members, 814 online
Чат пілотної групи продукту Інвестиції в Sense SuperApp від Альфа-Банку. Старт пілоту з 28.12.21

і ще в догонку - порівняння Інвестиційного підходу в Альфі та в планах конкурентів

https://dev.ua/news/kak-kupit-aktsii-v- ... alfa-banke

вдалих інвестицій, колеги :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:15

Re: Альфа-Банк

Коллеги, прошу пояснить.
Лимит 30к на Хамелеон налили в ноябре. До этого был ноль.
В начале декабря пополнил Хамелеон под акцию 1% за пополнение. Кредитный лимит на тот момент был не тронут.

Потом в 20х числах декабря начал юзать кредлимит.

500 бонусов прийдет в январе?
Прошу ответить знающих. Если не будет орехов, думаю успею еще на дебетку покидать.
Горячка не дает вразумительный ответ.

По правилам вроде как должны прийти
"держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією."
Востаннє редагувалось malinin007 в П'ят 31 гру, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:25

  malinin007 написав:Коллеги, прошу пояснить.
Лимит 30к на Хамелеон налили в ноябре. До этого был ноль.
В начале декабря пополнил Хамелеон под акцию 1% за пополнение. Кредитный лимит на тот момент был не тронут.

Потом в 20х числах декабря начал юзать кредлимит.

500 бонусов прийдет в январе?
Прошу ответить знающих. Если не будет орехов, думаю успею еще на дебетку покидать.
Горячка не дает вразумительный ответ.

По условиям акции если по Хам.ону был заюзан кред.лим - в том месяце по сенс.бонусу орехи не наливаются.
Кстати по дебетке тоже можете не успеть. Если не ошибаюсь офпред писал, что важно для сенс.бонуса чтобы пополнение именно провелось по счету в текущем месяце чтобы были выплачены орехи в следующем. А входящий р2р Алка может в этом году и не провести. Но попытать ИМХО стоит, потому как по Хам.ону точно будет пролет :evil:
Flamingo
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