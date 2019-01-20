Наверное то что кЭды это в принципе не наш метод
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:16
Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:41
Re: Альфа-Банк
Кто покупает акции на ФФ или IB? Цены на акции одинаковые в момент покупки?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:45
Re: Альфа-Банк
Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти[/quote]
А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 08:57
Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:21
А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?[/quote]
Все могу понять, когда, например, актуальные тарифы по разным продуктам банка спрашивают, которые часто тяжело найти, но что бы вот такое разжевать и положить в рот - сударь, а Вы часом, не охренели? Потратить 0,5-1 час на гугл и самому все выяснить вера не позволяет?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:58
А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?[/quote]
в телеграм-чаті по Альфа-Інвестиціях хтось заморочися і виклав гарну таблицю по усіх 30 акціях та дивідендах!
знайду, закину тут
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:22
кому цікава тема інвестицій, тут згадуваний вище телеграм канал
Investments Sense SuperApp
2 422 members, 814 online
Чат пілотної групи продукту Інвестиції в Sense SuperApp від Альфа-Банку. Старт пілоту з 28.12.21
і ще в догонку - порівняння Інвестиційного підходу в Альфі та в планах конкурентів
вдалих інвестицій, колеги
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:15
Re: Альфа-Банк
Коллеги, прошу пояснить.
Лимит 30к на Хамелеон налили в ноябре. До этого был ноль.
В начале декабря пополнил Хамелеон под акцию 1% за пополнение. Кредитный лимит на тот момент был не тронут.
Потом в 20х числах декабря начал юзать кредлимит.
500 бонусов прийдет в январе?
Прошу ответить знающих. Если не будет орехов, думаю успею еще на дебетку покидать.
Горячка не дает вразумительный ответ.
По правилам вроде как должны прийти
"держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією."
Востаннє редагувалось malinin007 в П'ят 31 гру, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:25
По условиям акции если по Хам.ону был заюзан кред.лим - в том месяце по сенс.бонусу орехи не наливаются.
Кстати по дебетке тоже можете не успеть. Если не ошибаюсь офпред писал, что важно для сенс.бонуса чтобы пополнение именно провелось по счету в текущем месяце чтобы были выплачены орехи в следующем. А входящий р2р Алка может в этом году и не провести. Но попытать ИМХО стоит, потому как по Хам.ону точно будет пролет
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