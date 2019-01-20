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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10200102011020210203>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:28

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:По условиям акции если по Хам.ону был заюзан кред.лим - в том месяце по сенс.бонусу орехи не наливаются.


В правилах они пишут, что не должен быть заюзан кредлимит за месяц до расчетного периода, то есть в ноябре. В ноябре я не юзал его.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:31

Re: Альфа-Банк

Вы часом, не охренели? Потратить 0,5-1 час на гугл и самому все выяснить вера не позволяет?[/quote]С вашей логикой 90% пользователям форуму тут вообще нечего делать. Например, 120 раз тут про 1% орехов при пополнении Хамелеона спрашивают. Что им мешает ветку всю перечитать, или на горячую линию Альфа банка позвонить? И если я куплю пару американских акций по совету форумчан, на доходность или убыток этих акций никак не повлияет
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:50

  malinin007 написав:
  Flamingo написав:По условиям акции если по Хам.ону был заюзан кред.лим - в том месяце по сенс.бонусу орехи не наливаются.


В правилах они пишут, что не должен быть заюзан кредлимит за месяц до расчетного периода, то есть в ноябре. В ноябре я не юзал его.

Это ваша трактовка. Вот оригинал: "Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією."
ИМХО сформулировано конечно как обычно по дебильному (редактора у Алюськи те еще поцы :evil: ), но даже в такой интерТРЕПАЦии я все же считаю что тут написано о том, что нельзя использовать в том же месяце за который начисляются орехи.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:50

Re: Альфа-Банк

malinin007, если в декабре пополняли ящера под акцию, то в декабре нельзя с ящера залазить в кредитный лимит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:59

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил
Угу, Алка придумало новое каличное понятие: биллинг билинХа :)
У дебетки (Пакетка и Хамон без КЛ) ж "розрахунковий період" == кален. мес, но у кредитки (в т.ч. Хамон С КЛ) "розрахунковий період" от своей РД до РД. Граємсі далі
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:00

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:но даже в такой интерТРЕПАЦии я все же считаю что тут написано о том, что нельзя использовать в том же месяце за который начисляются орехи.

Ну написано-то как раз однозначно, что "за календарний місяць до кожного розрахункового періоду" без возможности другой интерпретации, но когда начали оформлять хамелеоны здесь пришли к выводу, что всё-таки не до, а в течение, и вроде где-то читал, что кто-то на практике с этим столкнулся, но уже точно не вспомню деталей.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:02

Flamingo
MASolomko

Спасибо за ответы. Вроде на телефонной горячке попалась адекватная девочка, то же самое объяснила. Написано, конечно "по-дебильному". Буду пытать счастья с дебеткой сейчас. В хозяйстве два акка.
Востаннє редагувалось malinin007 в П'ят 31 гру, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:06

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:но даже в такой интерТРЕПАЦии я все же считаю что тут написано о том, что нельзя использовать в том же месяце за который начисляются орехи.

Ну написано-то как раз однозначно, что "за календарний місяць до кожного розрахункового періоду" без возможности другой интерпретации, но когда начали оформлять хамелеоны здесь пришли к выводу, что всё-таки не до, а в течение, и вроде где-то читал, что кто-то на практике с этим столкнулся, но уже точно не вспомню деталей.

Отето "ДО" подразумевает калмес, входящий в каждый РП кредитки, т.е. т.к. РП чаже всего затрагивает 2 калмес подряд, то похоже шо для Сенсаценного нуна сначала загасить долг по кредитке в предыдущем калмес и не юзать кредитку в текущем мес и тада може и сыграет кредитный Хамон :)

Советую просто завести дебетку под Сенсаценный, а Хамон юзать под КЛ без оглядки.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:08

Re: Альфа-Банк

  malinin007 написав:На вторую дебетку буду тянуть в первой дебетки. Так же можно?
За такое Сенсаценный не положено.
Ток с карты др. банка нуна тянуть
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:10

  Amethyst написав:
  malinin007 написав:На вторую дебетку буду тянуть в первой дебетки. Так же можно?
За такое Сенсаценный не положено.
Ток с карты др. банка нуна тянуть

Да, уже увидел в правилах. Спасибо

P.S. Управился.
Теперь надеюсь, что Альфа увидит эти 2х50к до начала праздников, а Форвард не увидит их отсутствие до конца праздников :D
Глядишь еще и 5% на черную дебетку за эти 2-3 дня упадет. СЭПить назад, как я понимаю, уже бессмысленно.
Отпишусь потом о результатах.
Востаннє редагувалось malinin007 в П'ят 31 гру, 2021 14:19, всього редагувалось 1 раз.
malinin007
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